Pour se rendre dans tous ses pays, il n'y a pas d'autres alternatives que de prendre l'avion.



" Nous constatons des indicateurs prometteurs concernant la reprise de l'industrie, liés aux résultats des études réalisées sur le variant omicron. Les restrictions par pays évoluent positivement, " s'enthousiasme Julien Egle, le directeur commercial d'Amadeus.



L'évolution de la demande en janvier 2022 est de -33% comparée à l'année de référence que fut 2019. Sur le même mois de l'année passée, Amadeus avait alors constaté une dégringolade de la demande à hauteur de 70%.



" Les réservations sur GDS sont en baisse de -24% sur le même mois, contre -77% en janvier 2021. Nous accélérons sur NDC avec 4 compagnies implémentées dont Air France et 4 autres à venir, " dévoile le responsable.



Par ailleurs, Cediv'Air sera implémentée à la plateforme d'Amadeus prochainement.



Le dernier acteur du tourisme à prendre la parole fait partie de la caste de ceux qui ne sont plus vraiment amis avec les agences de voyages. Air France a dépêché un nouveau venu, Rafael Bence, le revenu manager d'Air France pas toujours très ami avec les agences de voyages.



" Beaucoup de choses changent, depuis peu. Pendant un temps, c'était la guerre avec Air France, rendez-vous compte nous avons maintenant quelqu'un qui s'occupe du Cediv et du loisir avec Rafael.



Il y a beaucoup d'évolution et de renouveau, " se félicite la maitresse de cérémonie, au moment de refermer la page Zoom.



Pour ceux qui sont encore présents jusque-là, au sujet du Convenctour 2022, pour l'heure aucune décision n'a été prise.



Est-ce que le réseau choisira une destination long-courrier, moyen ou organisera des universités d'été et d'hiver ? L'année 2022 nous réserve, espérons-le de belles surprises.