Test au retour : les pros du tourisme interpellent Jean-Baptiste Lemoyne

Au même titre que les pays d’Europe du Nord, le CDMV considère que ces tests devraient être réalisés à l’arrivée sur le sol français (avec une amélioration des contrôles et des éventuelles quarantaines…) et non dans le pays de départ, évitant tout stress supplémentaire de nos clients.

Les tests – sur place – sont payants, et en cas de résultat positif et d’obligation d’isolement, les assurances ne couvrent qu’une partie de la prolongation de ce séjour. C’est le cas pour des destinations comme New York ou Dubaï (pour ne citer qu’elles).



Alors même que de nombreux pays desserrent l’étau pour accueillir de nouveau les touristes, notre pays n’offre pas les mêmes possibilités,

la chaine du tourisme doit se remettre en route, il faut nous laisser retravailler!

Surtout que la mesure provoque des problématiques pour les voyageurs une fois à destination." conclut la lettre adressée à Jean-Baptiste Lemoyne.Une revendication faite systématiquement par les EDV lors des entretiens réguliers avec le ministre. Espérons que le gouvernement entendra les recommandations ds professionnels du tourisme.Et comme l'a si bien dit cette semaine dans TourMaG.com, René-Marc Chikli "Le message est passé.