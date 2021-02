Comment le CEDIV travaille avec les élus à faire du lobbying auprès du gouvernement ?

Après la sortie de Jean-Baptiste Lemoyne (secrétaire d'Etat en charge du tourisme ndlr) sur Radio Sud, nous avons invité nos adhérents à twitter, pour faire remonter l'urgence de la situation sur la question du passeport sanitaire après du secrétaire d'Etat,

Nous avons besoin des politiques, pour faire bouger le gouvernement sur nos problématiques.



La machine est bien huilée, à partir du moment où nous travaillons sur une motion et que nous sommes tous d'accord, alors les députés la présentent et je peux vous dire que l'écho n'est plus le même,

Quand le CEDIV s'active, qu'importe le domaine, cela donne toujours une émulation et une énergie folle.Souvenez-vous dans le monde d'avant, les conventions débridées et costumées, la covid-19 n'y a rien changé. Emporté par l'énergie communicative de sa présidente, le réseau est sur tous les fronts." confie Adriana Michella.Un peu comme les Anonymous qui vont à l'assaut d'un site internet par millions, pour le mettre hors-service, le CEDIV a fait de même, toute proportion gardée, en spammant de tweets l'intervention du membre du gouvernement.Une intervention qui n'était au goût du réseau et qui l'a donc fait savoir.Ces actions éclairs ne sont pas les seules mises en place, il existe aussi tout un travail de l'ombre auprès de l'Assemblée nationale et des parlementaires." révèle la responsable de la stratégie politique du CEDIV.