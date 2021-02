Passeport sanitaire : "Je me mets au travail dès la semaine prochaine", annonce P. Fontenel-Personne (députée)

TourMaG.com - Vous avez déjà étudié la question de ce passeport sanitaire et comment pensez-vous vous entourer pour aborder le sujet ?



Pascale Fontenel-Personne : La semaine dernière j'ai travaillé et échangé avec des députés étrangers, pas seulement européens.



Ces discussions permettent de voir comment le sujet évolue chez eux, comparer nos travaux, lors des mois qui viennent. Puis de l'autre coté, nous allons nous entourer d'épidémiologistes, des scientifiques et des médecins.



Par exemple Israël élabore un passeport vaccinal, ce n'est pas la solution idéale, d'autant que nous ne savons pas durant combien de temps le vaccin protège.



Le passeport sanitaire ne doit pas seulement tourner autour du vaccin, des personnes ont comme moi eu la covid-19, donc ils ont des anticorps et ne sont pas vaccinées tout de suite.



Il faut le faire savoir aux autorités, pour que les anciens malades puissent voyager, mais comment le faire ?



Après, des personnes ne peuvent pas être vaccinées d'un point de vue physique ou physiologique, comment alors faisons-nous valoir cette distance de vaccin ?



Il y a aussi la question du PCR. Celui salivaire qui est bien plus rapide et facile. Il existe énormément de pistes et de questions à traiter.



Nous devons englober les opérateurs touristiques et les compagnies aériennes, ces dernières développent leur propre charte.



Quand j'entends certaines personnes dire : " vous voulez faire un passeport sanitaire et il n'y aura que les riches qui voyageront, " je leur réponds simplement que pour aller en Afrique ou dans d'autres régions du monde, il est nécessaire d'être vacciné contre telle ou telle maladie.



TourMaG.com - Quand pensez-vous pouvoir rendre des propositions ?



Pascale Fontenel-Personne : Dès le 15 avril 2021, cela me semble possible.



La démarche va très vite. Je vais créer un groupe de travail équilibré avec des élus de tous les bords, puis nous remettrons des propositions.



Que ce soit formel ou pas, ce qui compte c'est ce que nous produisons. Il ne faut pas attendre le mois de juin pour faire ce travail.



J'ai suivi Emmanuel Macron et lâché ma vie professionnelle, selon moi il faut oser vivre et oser faire.