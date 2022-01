Pays verts, orange et rouges : 14 pays changent de couleur !

La liste des pays verts, orange et rouges n'avait pas bougé depuis 15 jours.Ce dimanche 23 janvier 2022, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a mis à jour les différentes catégories suite à la publication du décret. Et comme la dernière fois, la classification "rouge écarlate" ne comprend plus aucun pays.Les principaux pays concernés par le changement sont l'Argentine (anciennement vert), l'Australie (anciennement vert), l'Ukraine (anciennement rouge) la Russie (anciennement rouge) et l'Afrique du Sud (anciennement rouge).