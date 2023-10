L'Argentine veut séduire davantage de Français

le premier exportateur mondial".

route des vins de l'Argentine"

Inprotur, l'organisme de promotion de l'Argentine, et son directeur exécutif Ricardo Sosa, ne sont pas les seuls Argentins à avoir le voyage à Paris.Lors d'un déjeuner de presse organisé dans un restaurant argentin de la capitale française, Silvia Soria a donc vanté les atouts de Tucumán. Sage précaution car cette province située à 1000 km au nord-ouest de Buenos-Aires, est à peu près inconnue des Français.Sa capitale San Miguel de Tucumán, plus souvent appelée Tucumán tout court, est pourtant une. C'est en effet à Tucumán que l'indépendance de l'Argentine a été proclamée le 9 juillet 1816 par le Congrès réuni sur place.Aujourd'hui, la ville est la cinquième agglomération du pays. Elle est également unqui produit en abondance canne à sucre, riz, tabac, fruits et aussi des citrons dont elle est, assure Silvia Soria, "Ces pépites agricoles ne justifieraient pas, à elles seules, de prendre la route de Tucumán.Pour convaincre de l'intérêt de cette province, Silvia Soria a également mis en avant laCe site se visite, un centre d'interprétation est installé sur place et, pour se loger, les villages alentour ne manquent pas de petits hôtels.Par ailleurs, dans cette province où l'altitude s'échelonne de 480 à 3320 mètres, les paysages sont très divers,et la température agréable (en moyenne) toute l'année, sauf en janvier, pendant l'été argentin, car il fait alors bien plus chaud.Si le voyage à Tucumán devrait donc combler les amateurs de patrimoine et les randonneurs, il devrait également, espère Silvia Soria, séduire les gourmets car c'est une". Non seulement la province se trouve sur la désormais célèbre ", mais chaque année se tient à San Miguel de Tucumán un festival de l'empanada : ce petit chausson en pâte feuilletée farci de viande est en effet emblématique de cette province même si sa recette n'a pas été inventée sur place.Enfin, assure Silvia Soria, la province est: à côté d'hôtels "nationaux" et d'agritourisme, sont présentes les établissements de plusieurs grandes chaînes internationales comme Sheraton et Hilton. sont présentes. S'y ajoutent des hôtels "nationaux" et aussi des agritourisme.Cependant, il ne faut pas espérer se rendre à Tucumán en train ou par la route : ce serait affreusement long. Par chance,Ensuite, pour visiter la province, il faudra quand même en passer par une location de voiture.