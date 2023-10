IFTM Top Resa : c'est parti !

autour d’un beau concept créé autour de la gamification.

"Panorama International : bonnes pratiques du tourisme durable et responsable"

Le voyage d'Affaires sera une nouvelle fois à l'honneur sur l'IFTM.Plusieurs conférences seront notamment organisées avec GBTA, et l'AFTM. L’édition 2023 sera notamment marquée par le lancement dutenu en janvier 2023 et organisé par CDS Groupe en partenariat avec le salon des professionnels du tourisme.Un parcours expérientiel inédit mêlant le business, l’insolite et le ludique y est prévu et un programme de conférences pensé «Situé au cœur du salon, un nouvel espace est proposé autour d’un concept, Le Bar Central, et de nombreuses animations : dégustation de produits régionaux, ateliers interactifs, conférences, nouveau format « Quoi de neuf à vendre » dédié aux agents de voyages…Le tourisme durable et responsable ne sera pas en reste avec une série de conférences et tables rondes dont celle dédiée auqui aura lieu le 3 octobre à 14H30 en présence Makram Al Queisi, Caroline Leboucher, DG d'Atout France, William Rodirguez, ministre du Tourisme du Costa Rica, Sylvestre Radegonde, Ministre des Affaires étrangères de la République des Seychelles et Kostas Koumis, Ministre du tourisme de Chypre.