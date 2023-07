Le voyage d’affaires toujours à l’honneur à IFTM Top Resa Comme chaque année, le salon des professionnels du tourisme IFTM Top Resa, qui se tiendra du 3 au 5 octobre prochain, accueillera dans ses allées le Club Affaires et regroupera tous les acteurs du Business Travel. L’objectif : échanger sur le futur

Après une année 2022 marquée par la reprise de l’ensemble du secteur du tourisme loisirs et affaires, ce dernier a toujours le vent en poupe. Considéré comme indispensable selon le dernier baromètre du Voyages d’affaires d’American Express Global Business, celle du voyage d’affaires est plus que confirmée dans le monde entier.

Grands réseaux d’agences de voyages, compagnies aériennes, TMC (Travel Management Companies), chaînes hôtelières ou encore loueurs de véhicules seront donc au rendez-vous sur le Club Affaires



Le Club Affaires





Zone dédiée au Business Travel, le Club Affaires compte d’ores et déjà 18 exposants confirmés qui seront à disposition des visiteurs du 3 au 5 octobre, parmi lesquels CDS Groupe, American Express Global Business Travel, BCD Travel, EasyJet, FCM Travel, Europcar France, Uber France, Selectour Affaires…



Nouveautés : Le Grand Live Décalé, en partenariat avec CDS Groupe et la création d’un Village dédié au MICE L’édition 2023 d’IFTM Top Resa sera notamment marquée par le lancement du « Grand Live Décalé », en écho au « Grand Live du Voyage d’Affaires » tenu en janvier 2023 et organisé par CDS Groupe en partenariat avec le salon des professionnels du tourisme. Les participants à ce dernier interviendront lors de ce nouveau rendez-vous pour reprendre les discussions engagées et faire le point 10 mois après sur les évolutions liées aux mutations du voyage d’affaires.



Aussi, afin de valoriser et représenter au mieux les acteurs du MICE, composant phare du secteur, IFTM Top Resa annonce également la création d’un Village MICE à travers un parcours expérientiel inédit de 450m², mêlant le business, l’insolite et le ludique. Agences réceptives, lieux événementiels, TMC, chaînes hôtelières, espace co-working, carte de paiement MICE, plateformes de réservation de salles internationales… toutes les entreprises et destinations MICE seront mises en valeur grâce à ce nouveau concept créé autour de la gamification. Une nouvelle approche sur la base du jeu a été réfléchie et un programme de conférences sera construit autour de cette thématique. Plus de 17 acteurs du MICE sont attendus sur ce nouveau village.



Retour des événements phares de Club Affaires Partenaire officiel du salon, l’AFTM (Association Française du Travel Management) animera l’espace central du Club Affaires avec un programme d’ateliers variés. Ateliers, échanges, moments de convivialité partagés autour du célèbre bar du Village Affaires, démonstration, rencontres, découvertes sont au programme…



La Global Business Travel Association (GBTA) animera sa convention annuelle, et IFTM Top Resa renouvelle son partenariat avec l’APECA pour permettre aux acheteurs publics d'assister à de nombreuses conférences et ateliers leur permettant de prendre connaissance des évolutions du marché et des bonnes pratiques.



Deux programmes acheteurs dédiés aux Travel Managers Renouvelés en 2023, les Programmes Corporate et Corporate Province offrent aux Travel Managers des quatre coins de la France un accueil privilégié, l’accès au Lounge VIP, le vestiaire gratuit.

Pour les Travel Managers basés en province, IFTM Top Resa prend également en charge une nuitée en hôtel 3 étoiles (proche du salon ou accessible en navette) et le transport A/R en avion (avec Air France) ou en train.



