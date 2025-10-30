MURIELLE NOUCHY

Une trajectoire entrepreneuriale

En 2003, diplômée d’un Master “Les métiers du consultant” à l’École Centrale Paris, Murielle fonde mN’Organisation.

Son premier client, Mer Montagne Vacances, lui confie rapidement des missions stratégiques et des études de marché.

L’agence collabore ensuite avec Resid’home, Village Center, Sunweb, Skiset et Vinci, affirmant son savoir-faire en stratégie et développement touristique.



mN’Organisation, un acteur de référence

Dès 2009, mN’O devient un acteur reconnu dans la promotion de destinations internationales.

Visit California confie à l’agence sa première représentation en France et en Belgique (2012/2022) , suivi par Los Angeles Tourism, Visit West Hollywood, Visit Greater Palm Springs, High Sierra et Santa Monica Travel & Tourism.

L’expertise de mN’O attire aussi des groupes hôteliers internationaux tels que Centara Hotels & Resorts, , Kimpton Hotels & Restaurants et Lindner Hotels et plus récemment The Residence by Cenizaro, Les Voiles Bleues. mN'O exerce également ses compétences dans le champs des agences réceptives telles Diethelm Travel et depuis 2025 Masarra.



Au-delà de la représentation, l’agence conçoit et pilote également des projets ad hoc :

organisation d’événements professionnels, de conférences de presse, ou encore de campagnes marketing ambitieuses autour de plateformes de marques, d’études de marché et d’actions de notoriété.



International & diversification

mN’Organisation étend son portefeuille de destinations à la Jordanie ou encore Nashville , tandis qu'elle accompagne sur des missions ponctuelles le Pérou, Sydney, la Croatie consolidant son expertise sur les marchés loisirs, MICE et corporate.



L’agence accompagne également de nombreux acteurs dans leurs stratégies de communication, de représentation et de développement à l’international.



Innovation & transformation

En 2019, mN’O opère un virage technologique avec V3 Leisure (Australie) puis avec EURAM (Belgique), pour développer des solutions BtoB innovantes dédiées aux agences et tour-opérateurs.

Cette dynamique se poursuit avec le lancement de Travel Explorer, un concept digital et événementiel fédérateur mettant en valeur l’innovation, la technologie et la rencontre humaine dans le tourisme.



Engagement & leadership

Murielle Nouchy est reconnue pour son engagement en faveur de la mixité et de la responsabilité dans le tourisme.

Administratrice de l’association Femmes du Tourisme depuis 2018, elle pilote le lancement de l’Observatoire de l’Égalité Femmes-Hommes et le pôle communication de l’association.

mN'O a par ailleurs participé auprès des équipes RX et du comité de pilotage dédié à la stratégie, au design, à la conceptualisation et à l'animation du Village des Initiatives Durables, créé sur l'édition IFTM 2025, un espace de valorisation des acteurs de la transition responsable dans le secteur.



Cette culture d’engagement s’applique aussi en interne : mN’Organisation est certifiée “Positive Workplace”, une distinction qui reconnaît un environnement de travail bienveillant, collaboratif et durable.

L’agence agit concrètement pour l’épanouissement de ses collaborateurs, la réduction de son empreinte carbone et la promotion d’un tourisme plus éthique et équilibré.