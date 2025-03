Murielle Nouchy (mN’O) sur tous les fronts !

Nous avons énormément de projets.



Cette association a pour but de promouvoir la carrière et le networking entre les femmes dirigeantes de ce métier.



Au sein du pôle développement, j'ai été chargée de travailler sur un projet qui me tient à cœur, à savoir un observatoire de l'égalité femme - homme à l'intérieur du monde du tourisme.



Nous connaissons tous la situation. Dans le tourisme, 80% des forces de travail sont féminines, mais plus nous montons dans la hiérarchie, et moins nous voyons de femmes dans les ComEx, aux postes de directions...



Notre ambition, c'est de faire un état des lieux à l'aide d'une méthodologie scientifique.



Nous allons nous adosser à des statisticiens, à des chercheurs, à des scientifiques, de façon à pouvoir constituer un baromètre qui soit le plus efficace et qui prenne en compte non seulement les femmes dirigeantes dans les grandes, moyennes, et plus petites entreprises, mais aussi les start-upeuses qui sont dans notre écosystème, extrêmement dynamiques, sans oublier, les femmes chefs d'entreprise.



Nous allons dévoiler le résultat de cet Observatoire pour les 20 ans des Femmes du tourisme entre mi-novembre et mi-décembre prochain. Cela va nous permettre de savoir où nous en sommes sur ce sujet.



Nous invitons les entreprises et institutions du secteur à soutenir activement ce projet en devenant mécènes. Votre engagement sera synonyme de visibilité, de reconnaissance et d'une contribution concrète à l'égalité professionnelle !