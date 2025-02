IFTM lance le Village des Initiatives Durables

Un Espace Lounge pour les rendez-vous d'affaires

Des PODS présentant diverses solutions durables

L'Arbre des Engagements, symbole de l'implication des acteurs du tourisme durable

Un Espace Gaming pour s'auto-évaluer et participer à des animations ludiques

Les piliers environnementaux et de l'attractivité du secteur du tourisme occupent depuis plusieurs années une place centrale dans les réflexions d'IFTM. Il est essentiel que chacun les intègre dans sa stratégie, son quotidien, la conception de ses offres et ses échanges avec ses clients

Notre conviction est que les agents de voyage sont moteurs de la transformation et qu'ils ont le pouvoir d'accélérer la prise de conscience de tous les acteurs pour proposer une offre durable en France et dans le monde entier

Le Village des Initiatives Durables s'étendra suret proposera plusieurs espaces thématiques conçus pour favoriser l'interaction et l'engagement des participants. On y trouvera notamment :Des animations variées sont prévues tout au long des trois jours du salon, incluant des conférences d'experts, un Espace Conversations pour échanger sur les enjeux du tourisme durable, des ateliers d'intelligence collective et le Durability Club pour partager les retours d'expérience., souligne l'importance de cette initiative : "."Le Village des Initiatives Durables est géré par l'agence mN'Organisation, dont la dirigeanteaffirme : "."Unaccompagne l'équipe du Village, garantissant la pertinence et la qualité des contenus proposés.