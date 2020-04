mN’O : Audrey Labarthe nommée directrice de compte en charge de Centara Hotels

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Audrey Labarthe rejoint l'équipe de mN’Organisation. En tant que directrice de compte elle sera en charge de Centara Hotels and Resorts et du développement d'Euram, un opérateur qu'Audrey Labarthe connaît bien puisqu'elle travaillait jusqu'ici pour ce spécialiste des Etats-Unis.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 24 Avril 2020

mN’O recrute annonce l’arrivée au sein de ses équipes d’Audrey Labarthe au poste de Directrice de Compte. Avec une expérience et une expertise de 16 années dans le monde du tourisme, mais aussi dans le secteur du food service ou encore de la banque ou des nouvelles technologies, Audrey Labarthe est arrivée début avril au sein de l’entreprise.



Elle sera en charge du développement commercial, marketing et communication du client de l'agence Centara Hotels and Resorts mais elle continuera, au sein de mN’O, de développer EURAM Creative Packaging auprès des agences de voyages et aura également pour mission de présenter la nouvelle plateforme Planisto développée par ce groupe international.



Murielle Nouchy, dirigeante de m’NO déclare : « Je me réjouis de la venue d’Audrey Labarthe dans notre équipe qui s’agrandit et confirme ainsi le plan de développement de notre entreprise. C’est un bol d’air positif en cette période de confinement et de réflexion sur nos métiers. Cela nous permet d’envisager ensemble l’avenir avec de nouvelles activités et d’assurer en cette période une continuité de service pour nos clients. »



Lu 103 fois

Notez





Dans la même rubrique : < > Jean-Marc Mocellin, nouveau Directeur Général de Tahiti Tourisme Nathalie Ricard nouvelle directrice de l'aéroport de Rennes et Dinard