La Jordanie, entre icônes et pépites - Partie 1

Outre six sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la Jordanie abrite également de nombreux sites chrétiens. Béthanie-au-delà-du-Jourdain est très certainement le plus célèbre d’entre eux. « Bienvenue au point le plus bas de la terre mais le plus proche du ciel », c’est avec ces mots que nous accueille Rustom Mkhjian, Directeur général du site. Et le Aya Désirs du Monde , en garde un souvenir profondément ému et "riche en émotions", mettant en avant la dimension spirituelle et historique du lieu. Un peu plus loin c’est le, là même où Moïse contempla la terre promise avant de s’éteindre…