Femmes du Tourisme se réorganise autour de 4 pôles l'association veut s'ouvrir aux hommes investis dans la défense du droit des femmes

L'association Les Femmes du Tourisme s'est réunie le 2 juillet pour fêter l'été et annoncer sa feuille de route. L'association réorganisée autour de 4 pôles donne rendez-vous aux pros du tourisme à l'IFTM Top Resa.



Les membres du conseil d’administration et une quarantaine d’adhérentes ont répondu présentes.



A cette occasion, Femmes du Tourisme n’est pas une association militante. Son objectif essentiel est d’aider les femmes du secteur à briser le fameux plafond de verre pour accéder à des fonctions de direction majoritairement réservées aux hommes.



A moins qu’elles ne créent leurs propres entreprises, où elles font d’ailleurs la part belle à l’égalité femmes-hommes, les postes de décisions leur font encore souvent défaut en dépit des compétences »

Elle ajoute : « Plutôt que se positionner « contre » les hommes, ce qui a pu être perçu ainsi par le passé, Femmes du Tourisme souhaite convaincre que l’avancée de la cause des femmes dans ce secteur professionnel ne peut s’effectuer qu’en parfaite entente avec eux.



Nous allons d’ailleurs ouvrir nos cercles de réflexion aux dirigeants investis dans la défense des droits des femmes et la promotion de l’égalité femme/homme. »

Femmes du Tourisme, une nouvelle organisation Une nouvelle organisation a également été mise en place grâce à la création de quatre Pôles de réflexion et de projets, animés par les administratrices que des adhérentes ont rejointes, selon leurs goûts et leurs compétences.



Le Pôle Événement organise les rencontres entre membres, comme des ateliers thématiques, ou avec la profession, par exemple à l’occasion d’IFTM Top RESA (à partir du 17 septembre prochain) où Femmes du Tourisme disposera d’un espace à la disposition de ses adhérentes et des femmes intéressées à nous rejoindre.



Le Pôle Communication est chargé de porter la parole de Femmes du Tourisme.



Le Pôle Développement veille à l’accueil des nouvelles adhérentes, au développement de Femmes du Tourisme en région en passant par les partenariats ou les relations institutionnelles, ou encore à la mise en place d’un Observatoire des femmes dans le secteur.



Enfin, le Pôle Transmission, Partage et solidarité met en place des opérations de mentorat et de tutorat, promeut les relations avec les écoles de tourisme et offre entraide et soutien aux adhérentes.



L'Association mène ses actions avec pour fil conducteur 5 verbes clés : Fédérer – Inspirer – Transmettre – Promouvoir – Rencontrer.



Selon Emmanuelle Llop, « Femmes du Tourisme version 2024, c’est : agir plus et mieux, se faire connaître, recruter de nouveaux talents, développer les relais en régions, prendre soin de ses membres et plus largement, faire entendre la voix de toutes les femmes du secteur du tourisme. »



Les Femmes du Tourisme vous donnent rendez-vous à la rentrée, du 17 au 19 septembre, sur IFTM TOP RESA, stand V090.

Le Conseil d’Administration est composé de dix membres élues : Marie ALLANTAZ,



Le bureau est constitué par : Marie ALLANTAZ - Secrétariat Général, Carole ANGE - Trésorerie, Sophie BAILLOT - Vice-Présidence, Emmanuelle LLOP - Présidence et Emmanuelle WINTER - Secrétariat Général Adjoint.

