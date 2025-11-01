Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France

Si Strasbourg et Lyon dominent la scène médiatique, de nombreuses villes françaises développent leurs propres marchés de Noël et fêtes lumineuses.



En Franche-Comté, Montbéliard accueille “Lumières de Noël”, un marché réputé pour ses illuminations et son ambiance conviviale. Autour du temple Saint-Martin, artisans et producteurs régionaux séduisent les visiteurs avec leurs créations et spécialités, comme la saucisse de Montbéliard ou le vin du Jura. L’événement attire près de 400 000 visiteurs chaque année.



À Dole, la magie opère à travers un parcours lumineux mettant en valeur les monuments historiques.

En région Centre, Chartres prolonge le concept de “Chartres en Lumières” avec un parcours hivernal entre projections et installations artistiques.



Dans l’Ouest, Angers célèbre son “Soleil d’Hiver”, mêlant marché, concerts et spectacles. Albi et Pézenas privilégient des marchés à taille humaine, centrés sur les artisans locaux et les produits du terroir.



Au Puy-en-Velay, la “Fête des Lumières” recouvre les monuments classés, tandis qu’à Nancy, le “Village de Saint-Nicolas” sur la place Stanislas met à l’honneur le saint patron de la Lorraine à travers défilés, illuminations et mapping vidéo.