France : les produits festifs dopent les affaires des réceptifs et autocaristes

« Hier, la difficulté était d’avoir la confirmation que l’événement allait bien avoir lieu ! Aujourd’hui, c’est de trouver des chambres. On ne s’est pas positionné, nous avons du mal à trouver des allotements hôteliers »

Chat échaudé craint l'eau froide

« Les réservations sont beaucoup plus tardives que ce que l’on connaissait avant la crise sanitaire »

« On continue de prendre les réservations pour les marchés de Noël. Pour les réveillons, les inscriptions ont été plus timides et s’accélèrent aujourd’hui. On s’attend encore à des confirmations. On l’espère. Les clients sont prudents, ils attendent de voir comment évolue le contexte sanitaire, mais on sent une vraie volonté de partir »

Si l’accalmie sanitaire et la bonne couverture vaccinale ont permis le retour des grands événements de fin d’année, même annoncé tardivement, à l’instar de l’incontournable Fête des Lumières de Lyon, l’arrivée d’une cinquième vague de Covid-19 en France n’augure rien de bon., explique le directeur général de Mondoramas.», dit l’adage… Les gens confirment en dernière minute., observe Emmanuel Nesta.Même constat chez Richou Voyage., constate Jean-François Richou.