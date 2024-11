La Fête des Lumières 2024 à Lyon célèbre ses 25 ans

Jeudi 5 décembre : de 19h à 23h

Vendredi 6 décembre : de 19h à 23h

Samedi 7 décembre : de 19h à 23h

Dimanche 8 décembre : de 18h à 22h

La Fête des Lumières 2024 se déroulera selon le calendrier suivant :Certains sites auront des. Par exemple, lesera ouvert les quatre soirées, avec une fermeture des portes à 22h les jeudi, vendredi et samedi, et à 21h le dimanche. Les illuminations se termineront respectivement à 23h00 et 22h00. Il est important de noter que l'accès au Parc Blandan et au Parc de la Tête d'Or ne sera plus possible 30 minutes avant la fin de chaque soirée. Le Parc de la Tête d'Or sera évacué deux heures avant le début de la soirée.Desseront mis en place pour guider les visiteurs, et des mesures de sécurité spécifiques seront appliquées pour assurer le bon déroulement de l'événement. Les visiteurs sont encouragés à utiliser les transports en commun et les modes de déplacement doux pour accéder aux différents sites, afin de faciliter la circulation et de minimiser l'impact environnemental.