Les meilleures visites guidées de Lyon

Lyon aurait été fondée au 1er siècle avant notre ère par un général romain, Munatius Plancus, au contact de populations celtes, sur un site qui correspond de nos jours aux espaces formés par Vaise et la colline de Fourvière. Il s'agit d'un site en hauteur qui domine la confluence formée par le Rhône et la Saône : Lugdunum.Le christianisme s'installe précocement à Lyon, à une époque où celui-ci est interdit dans l'Empire romain. Lyon a ses martyrs…et devient une place forte du catholicisme en Gaule et un carrefour commercial d'importance entre les trois gaules, l'Allemagne rhénane et l'Italie du Nord. Les habitants investissent la rive gauche de la Saône : c'est la naissance du Vieux Lyon avec la cathédrale Saint Jean, l'église Saint Paul et ses ruelles étroites animées par les artisans. Le Vieux Lyon connaît un essor remarquable et cela, jusqu'à la Renaissance où la ville devient un centre important de l'imprimerie et des foires.