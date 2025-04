Scolaires, groupes, MICE, réceptif : Richou Voyages impulse une nouvelle dynamique

Le voyage scolaires et le tourisme réceptif ne sont pas en reste. Si les Eurotravel Incoming, le DMC France "maison" du groupe Richou, et EJS spécialisée dans les voyage scolaires existaient déjà, ces deux marques ont bénéficié d'un petit lifting avec un nouveau logo et une nouvelle identité visuelle.



Une ligne graphique commune — symbolisée par " l’arbre à voyage ", signature visuelle de Richou Voyages — assure la cohérence de l’ensemble, sans afficher explicitement le nom du groupe sur chaque marque.



"Avec les équipes, il y a eu quelques longs débats sur le fait de garder en base line le nom de Richou. Finalement nous avons décidé de ne pas faire apparaître le nom du groupe." précise le dirigeant.



Ce travail de repositionnement sur le segment des voyages de groupe, n'est pas la seule nouveauté. Richou Voyages accélère aussi sur l'individuel.