Montbéliard s’illumine pour sa 39ᵉ édition des Lumières de Noël

Chaque année, les Lumières de Noël de Montbéliard attirent des centaines de milliers de visiteurs venus profiter de l’atmosphère festive et des illuminations qui font la renommée de la ville.
Du 22 novembre au 24 décembre 2025, pour sa 39ᵉ édition, l’événement promet un mois de découvertes et de convivialité au cœur de la Bourgogne Franche-Comté.
Le centre-ville de Montbéliard se parera de milliers de lumières et de décorations originales pour créer une ambiance magique.
Au programme : un marché de Noël et artisans et producteurs, mettant en avant les spécialités locales mais aussi celles venues de toute la France.
Du 22 novembre au 24 décembre 2025, pour sa 39ᵉ édition, l’événement promet un mois de découvertes et de convivialité au cœur de la Bourgogne Franche-Comté.
Le centre-ville de Montbéliard se parera de milliers de lumières et de décorations originales pour créer une ambiance magique.
Au programme : un marché de Noël et artisans et producteurs, mettant en avant les spécialités locales mais aussi celles venues de toute la France.
Montbéliard en fête pour Noël
Cette année, la Corrèze sera à l’honneur.
Avec une quinzaine d’artisans présents, les visiteurs pourront découvrir et déguster les produits du terroir de cette région du centre-ouest, réputée pour ses traditions ancestrales en matière de gastronomie et d’artisanat.
Le marché mettra également en avant le jumelage historique entre Montbéliard et Ludwigsburg, célébrant son 75ᵉ anniversaire. Les chalets allemands proposeront vins chauds, vins allemands et objets originaux à glisser sous le sapin.
Pour préparer sa visite et ne rien manquer des animations quotidiennes, il est possible de consulter le site officiel ou la page Facebook Les Lumières de Noël - Montbéliard.
Avec une quinzaine d’artisans présents, les visiteurs pourront découvrir et déguster les produits du terroir de cette région du centre-ouest, réputée pour ses traditions ancestrales en matière de gastronomie et d’artisanat.
Le marché mettra également en avant le jumelage historique entre Montbéliard et Ludwigsburg, célébrant son 75ᵉ anniversaire. Les chalets allemands proposeront vins chauds, vins allemands et objets originaux à glisser sous le sapin.
Pour préparer sa visite et ne rien manquer des animations quotidiennes, il est possible de consulter le site officiel ou la page Facebook Les Lumières de Noël - Montbéliard.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille