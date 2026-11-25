Ludovic Grignon, nouveau directeur du secteur tourisme et outdoor de Datasolution - Photo : Datasolution
Datasolution, spécialiste de l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale (e-commerce, gestion intelligente des données, CRM, cybersécurité, etc.), annonce la nomination de Ludovic Grignon au poste de directeur du secteur tourisme et outdoor.
Il a pris ses fonctions le 9 novembre 2026 au sein de l’agence d’Annecy, après avoir été directeur général du pôle conseil de l'agence Thuria, spécialisée en stratégie, communication et digital.
"Au cours de son parcours, il a développé une connaissance approfondie des enjeux de stratégie et de communication, de valorisation des destinations et de développement d’expérience client digital et/ou physique propres aux professionnels du tourisme.
Il a notamment travaillé sur des problématiques liées à l'accueil des visiteurs, aux espaces de vente, au e-commerce des hébergeurs et à la transformation des parcours clients au sein d'offices de tourisme et de domaines skiables", précise le groupe dans un communiqué.
Il a pris ses fonctions le 9 novembre 2026 au sein de l’agence d’Annecy, après avoir été directeur général du pôle conseil de l'agence Thuria, spécialisée en stratégie, communication et digital.
"Au cours de son parcours, il a développé une connaissance approfondie des enjeux de stratégie et de communication, de valorisation des destinations et de développement d’expérience client digital et/ou physique propres aux professionnels du tourisme.
Il a notamment travaillé sur des problématiques liées à l'accueil des visiteurs, aux espaces de vente, au e-commerce des hébergeurs et à la transformation des parcours clients au sein d'offices de tourisme et de domaines skiables", précise le groupe dans un communiqué.
Datasolution renforce son ancrage en région AURA
Sa mission consiste désormais à accompagner le développement commercial de Datasolution auprès des acteurs du tourisme, des loisirs et de l'hôtellerie, en valorisant les expertises complémentaires du groupe : conseil et stratégie digitale, création de sites web et de plateformes de réservation, expérience utilisateur, e-commerce, data et intelligence artificielle.
Cette nomination intervient après le rachat de l’agence Altimax, implantée à Chavanod, près d’Annecy, en juillet 2026. Un rapprochement qui a permis à Datasolution de renforcer son ancrage régional et d'intégrer de nouvelles compétences en stratégie de marque, design, production vidéo et communication digitale.
Le groupe compte notamment parmi ses références VTF Vacances, Alpine Resorts, Ekosport, Les Montagnettes, Village montana, B&B HOTELS, Yelloh! Village, Camping Paradis, Les Carroz, Châtel, Sud Sainte Baume et Vacances André Trigano.
Il rassemble 330 collaborateurs et a réalisé 43 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025.
"Le tourisme et l’outdoor sont des secteurs en pleine transformation, où les enjeux de digitalisation, de valorisation des données et d’expérience client deviennent déterminants pour la compétitivité des acteurs.
Notre ambition est d’accompagner ces évolutions en conjuguant notre puissance technologique à une connaissance fine des réalités du terrain. L’arrivée de Ludovic Grignon, qui possède une solide expertise de l’écosystème touristique régional, vient renforcer cette dynamique" a déclaré, dans un communiqué, Jean-Claude Noguès, président de Datasolution.
Cette nomination intervient après le rachat de l’agence Altimax, implantée à Chavanod, près d’Annecy, en juillet 2026. Un rapprochement qui a permis à Datasolution de renforcer son ancrage régional et d'intégrer de nouvelles compétences en stratégie de marque, design, production vidéo et communication digitale.
Le groupe compte notamment parmi ses références VTF Vacances, Alpine Resorts, Ekosport, Les Montagnettes, Village montana, B&B HOTELS, Yelloh! Village, Camping Paradis, Les Carroz, Châtel, Sud Sainte Baume et Vacances André Trigano.
Il rassemble 330 collaborateurs et a réalisé 43 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025.
"Le tourisme et l’outdoor sont des secteurs en pleine transformation, où les enjeux de digitalisation, de valorisation des données et d’expérience client deviennent déterminants pour la compétitivité des acteurs.
Notre ambition est d’accompagner ces évolutions en conjuguant notre puissance technologique à une connaissance fine des réalités du terrain. L’arrivée de Ludovic Grignon, qui possède une solide expertise de l’écosystème touristique régional, vient renforcer cette dynamique" a déclaré, dans un communiqué, Jean-Claude Noguès, président de Datasolution.