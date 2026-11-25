Sa mission consiste désormais à accompagner le développement commercial de Datasolution auprès des acteurs du tourisme, des loisirs et de l'hôtellerie, en valorisant les expertises complémentaires du groupe : conseil et stratégie digitale, création de sites web et de plateformes de réservation, expérience utilisateur, e-commerce, data et intelligence artificielle.



Cette nomination intervient après le rachat de l’agence Altimax, implantée à Chavanod, près d’Annecy, en juillet 2026. Un rapprochement qui a permis à Datasolution de renforcer son ancrage régional et d'intégrer de nouvelles compétences en stratégie de marque, design, production vidéo et communication digitale.



Le groupe compte notamment parmi ses références VTF Vacances, Alpine Resorts, Ekosport, Les Montagnettes, Village montana, B&B HOTELS, Yelloh! Village, Camping Paradis, Les Carroz, Châtel, Sud Sainte Baume et Vacances André Trigano.



Il rassemble 330 collaborateurs et a réalisé 43 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025.



" Le tourisme et l’outdoor sont des secteurs en pleine transformation, où les enjeux de digitalisation, de valorisation des données et d’expérience client deviennent déterminants pour la compétitivité des acteurs.



Notre ambition est d’accompagner ces évolutions en conjuguant notre puissance technologique à une connaissance fine des réalités du terrain. L’arrivée de Ludovic Grignon, qui possède une solide expertise de l’écosystème touristique régional, vient renforcer cette dynamique " a déclaré, dans un communiqué, Jean-Claude Noguès, président de Datasolution.