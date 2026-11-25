Pour cette saison, plus decollaborateurs seront mobilisés dans les resorts français, dont près d’un tiers de nationalité étrangère.Club Med annonce égalementet prévoit de, à raison deen moyenne par personne.Le partenariat avec l’mobilisera, quant à lui, plus de. Les cours collectifs de ski et de snowboard, inclus dans l’offre, représententd’enseignement par personne et par semaine.