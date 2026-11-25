Club Med annonce déjà plus de 135 000 clients dans les Alpes. Club Med les Arcs - DepositPhotos.com, elinaxx1v
Club Med a donné le coup d’envoi de sa saison d’hiver à Val Thorens.
Pour 2026-2027, le groupe prévoit un taux d’occupation moyen de 90% dans ses établissements alpins.
La France reste son premier marché à la montagne, devant une clientèle à 70% internationale, notamment venue du Brésil, du Royaume-Uni, d’Israël et de Belgique.
De leur côté, les familles devraient représenter près de 85 000 clients cet hiver, soit environ 75% de la clientèle individuelle.
Pour 2026-2027, le groupe prévoit un taux d’occupation moyen de 90% dans ses établissements alpins.
La France reste son premier marché à la montagne, devant une clientèle à 70% internationale, notamment venue du Brésil, du Royaume-Uni, d’Israël et de Belgique.
De leur côté, les familles devraient représenter près de 85 000 clients cet hiver, soit environ 75% de la clientèle individuelle.
Plus de 3 400 collaborateurs mobilisés
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Pour cette saison, plus de 3 400 collaborateurs seront mobilisés dans les resorts français, dont près d’un tiers de nationalité étrangère.
Club Med annonce également 1 400 recrutements saisonniers et prévoit de former plus de 1 100 collaborateurs, à raison de 30 heures en moyenne par personne.
Le partenariat avec l’École du ski français mobilisera, quant à lui, plus de 750 moniteurs. Les cours collectifs de ski et de snowboard, inclus dans l’offre, représentent 25 heures d’enseignement par personne et par semaine.
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