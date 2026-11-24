Le Resilient Lady, navire de la flotte Virgin Voyages, bénéficiera d'une rénovation à partir de septembre 2027 - Photo : Michelle Norden
Virgin Voyages annonce la rénovation de l'un de ses quatre navires, le Resilient Lady.
Plusieurs nouveautés viendront enrichir l'expérience à bord, avec une attention particulière portée à la restauration, au bien-être et à la qualité du sommeil.
Le restaurant Razzle Dazzle accueillera Yim, un nouveau concept de cuisine thaïlandaise.
Le navire intégrera également Replenish, un espace de bien-être comprenant notamment un sauna à lumière rouge, une cabine de cryothérapie et une chambre hyperbare.
Plusieurs nouveautés viendront enrichir l'expérience à bord, avec une attention particulière portée à la restauration, au bien-être et à la qualité du sommeil.
Le restaurant Razzle Dazzle accueillera Yim, un nouveau concept de cuisine thaïlandaise.
Le navire intégrera également Replenish, un espace de bien-être comprenant notamment un sauna à lumière rouge, une cabine de cryothérapie et une chambre hyperbare.
Un nouvel espace dédié à la récupération
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Une nouvelle catégorie de cabines sera conçue pour favoriser le sommeil, avec notamment un éclairage tamisé et du linge thermorégulant.
Enfin, The London Club sera réservé aux passagers les plus fidèles, sans supplément tarifaire et quelle que soit leur catégorie de cabine.
Enfin, The London Club sera réservé aux passagers les plus fidèles, sans supplément tarifaire et quelle que soit leur catégorie de cabine.