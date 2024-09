Nouveau nom, nouvelles compagnies... Cruisepro change de braquet

un prix moyen qui a grimpé

les clients français réservent de plus en plus tôt

la moitié des ventes 2025 qui sera réalisée en fin d’année

Pour être sûr d’avoir une cabine, la clé, c’est la réservation anticipée

s pour les marques Royal Caribbean , Celebrity Cruises et Azamara.Par ailleurs, en 2024,du nombre de clients avec «».note ainsi que «» avec «». Pas de doutes : «».: deux navires de RCCL, l’Allure of The Seas qui été entièrement rénové,et sera positionné en Méditerranée cet été entre avril et novembre (Barcelone et Rome), et le Star of The Seas, le jumeau de l'Icon of The Seas, qui naviguera dans les Caraïbes dès juillet.