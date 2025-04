Saint-Kitts : deux croisiéristes ratent leur embarquement sous les yeux moqueurs des passagers

Ils avaient visiblement mal lu l’horaire d’embarquement. Filmés le 3 avril à Saint-Kitts-et-Nevis, aux Antilles, deux passagers du Rhapsody of the Seas, en tenue de plage et cheveux encore trempés,Mais le navire, déjà en manœuvre, s’éloigne lentement. Et leurs cris se perdent dans les rires des croisiéristes restés à bord.À l’image, la femme semble hébétée. L’homme, serviette autour du cou, ne cache pas son agacement. La croisière est bien partie. Mais sans eux.L’épisode n’est pas sans rappeler la mésaventure vécue par huit passagers du Norwegian Dawn en mars 2024, à São Tomé-et-Príncipe.Après une excursion privée, le groupe - qui comptait une femme enceinte et une personne paraplégique — est revenu trop tard pour embarquer.