Air Transat propose des tarifs promotionnels vers le Canada à l'occasion du Black Friday - DepositPhotos.com, igorgolovniov
À l’occasion du Black Friday, Air Transat met en vente une sélection de vols à prix réduits vers le Canada.
Les billets sont proposés pour des voyages effectués entre le 23 novembre 2026 et le 9 juin 2027, à certaines dates et sous réserve de disponibilité.
Les réservations sont ouvertes du 23 novembre au 1er décembre inclus.
Au départ de Paris, les vols aller-retour sont proposés à partir de 369€ TTC vers Montréal, 459€ vers Toronto et 499€ vers Québec.
L’offre concerne également Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse.
Les billets sont proposés pour des voyages effectués entre le 23 novembre 2026 et le 9 juin 2027, à certaines dates et sous réserve de disponibilité.
Les réservations sont ouvertes du 23 novembre au 1er décembre inclus.
Au départ de Paris, les vols aller-retour sont proposés à partir de 369€ TTC vers Montréal, 459€ vers Toronto et 499€ vers Québec.
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Des tarifs au départ de sept villes françaises
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Parmi les tarifs annoncés figurent des allers-retours vers Montréal à partir de 378€ depuis Nantes, 389€ depuis Lyon et 399€ depuis Bordeaux.
Pour Québec, les prix débutent à 589€ depuis Lyon, 619€ depuis Marseille et 639€ depuis Nantes.
Vancouver et Calgary sont également accessibles avec correspondance.
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