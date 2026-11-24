Black Friday : Air Transat lance ses offres vers le Canada

Des vols aller-retour dès 369€ TTC au départ de la France

Du 23 novembre au 1er décembre 2026, Air Transat propose des tarifs promotionnels vers le Canada, au départ de Paris et de six villes régionales. Les voyages sont prévus jusqu’au 9 juin 2027.



Rédigé par Noah Penalva le Mardi 24 Novembre 2026 à 12:36

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