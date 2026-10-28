Air Transat : deux nouvelles liaisons directes Québec-Lyon et Québec-Barcelone à l’été 2027 - Depositphotos.com Auteur Tadzo
Air Transat étoffe son programme au départ de Québec.
La compagnie desservira à l’été 2027 Lyon et Barcelone en vol direct depuis l’Aéroport international Jean-Lesage (YQB), indique un communiqué de presse.
La liaison vers Barcelone sera la première sans escale entre Québec et l’Espagne. Avec ces deux ouvertures, Air Transat proposera cinq destinations européennes sans escale au départ de Québec à l’été 2027, aux côtés de Paris, Marseille et Nantes.
Le vol Québec-Lyon (LYS) sera opéré le mardi, du 8 juin au 26 octobre 2027. Le vol Québec-Barcelone (BCN) partira le lundi, du 14 juin au 25 octobre 2027. Chaque liaison comptera un vol par semaine.
La compagnie desservira à l’été 2027 Lyon et Barcelone en vol direct depuis l’Aéroport international Jean-Lesage (YQB), indique un communiqué de presse.
La liaison vers Barcelone sera la première sans escale entre Québec et l’Espagne. Avec ces deux ouvertures, Air Transat proposera cinq destinations européennes sans escale au départ de Québec à l’été 2027, aux côtés de Paris, Marseille et Nantes.
Le vol Québec-Lyon (LYS) sera opéré le mardi, du 8 juin au 26 octobre 2027. Le vol Québec-Barcelone (BCN) partira le lundi, du 14 juin au 25 octobre 2027. Chaque liaison comptera un vol par semaine.
Québec : Puerto Plata, République dominicaine desservie toute l’année
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Air Transat desservira également Puerto Plata (POP), en République dominicaine, du Québec (YQB) toute l’année, avec un vol hebdomadaire le lundi en été.
« Les destinations de Barcelone et de Lyon sont réclamées depuis longtemps par notre communauté », déclare Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, dans le communiqué.
« Lyon et Barcelone marquent une nouvelle étape pour Air Transat à Québec », affirme pour sa part Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. Il ajoute : « Et avec Puerto Plata désormais offerte toute l’année, nous renforçons notre programme dans la Capitale-Nationale avec une offre plus diversifiée, en Europe comme au soleil. »
Air Transat dessert Lyon-Saint-Exupéry, avec des vols directs vers Montréal pendant la saison estivale.
« Les destinations de Barcelone et de Lyon sont réclamées depuis longtemps par notre communauté », déclare Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, dans le communiqué.
« Lyon et Barcelone marquent une nouvelle étape pour Air Transat à Québec », affirme pour sa part Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. Il ajoute : « Et avec Puerto Plata désormais offerte toute l’année, nous renforçons notre programme dans la Capitale-Nationale avec une offre plus diversifiée, en Europe comme au soleil. »
Air Transat dessert Lyon-Saint-Exupéry, avec des vols directs vers Montréal pendant la saison estivale.