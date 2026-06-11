Air Transat dévoile les grandes tendances du marché France-Canada

Premier enseignement de cette édition : malgré un environnement international marqué par les tensions géopolitiques, les incertitudes économiques et une concurrence accrue sur le long-courrier, le Canada continue d'afficher des fondamentaux particulièrement solides.



Plus de 650 000 voyageurs français se sont rendus au Canada en 2025, faisant de la France le troisième marché émetteur international du pays. Parmi eux, 77 % ont choisi le Québec, qui demeure la principale porte d'entrée des voyageurs français.



Cette solidité s'appuie également sur une offre aérienne importante. En 2026, près de 2 millions de sièges aller-retour seront proposés entre la France et le Canada, soit une hausse de 66 % en dix ans, illustrant la confiance durable des compagnies aériennes dans la destination.



La diversité des profils de voyageurs contribue également à la résilience du marché. En plus de sa clientèle loisirs, qui part en vacances à la découverte du Canada, Air Transat s’appuie sur un socle solide de passagers composé d’étudiants, de titulaires de permis vacances-travail, d’expatriés ou encore de voyageurs rendant visite à leurs proches, qui composent une demande particulièrement stable.



Selon une étude IPSOS réalisée pour Air Transat, b[29 % des Français envisageant un voyage au Canada au cours des trois prochaines années déclarent vouloir y rendre visite à des proches.



Cette pluralité contribue à faire du Canada un marché moins volatil que de nombreuses autres destinations long-courriers, et particulièrement résistant aux aléas conjoncturels, avec cependant une forte saisonnalité : 65 % de fréquentation sur l’été et 35 % en hiver.