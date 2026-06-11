Air Transat dévoile les grandes tendances du marché France-Canada

La première édition de l'Altimètre Air Transat ce 9 juin à Paris. De gauche à droite :Cristina Raventos,Charles Julien,Patrice Caradec,Cyril Cousin,Jérôme Delente. Photo : C.Hardin
Initiative intéressante de la part d’Air Transat et de son Directeur général France, Cyril Cousin ce 9 juin dernier, que de présenter dans sa globalité et au-delà de son propre écosystème les tendances du voyage des Français sur une destination.
L’Altimètre, indicateur précis bien connu des aviateurs, est donc le nom choisi de ce nouveau rendez-vous pour donner un éclairage précis sur les évolutions du marché touristique entre la France et le Canada.
« Avec L’Altimètre Air Transat, notre ambition est de partager régulièrement notre lecture du marché France–Canada et de contribuer aux réflexions qui accompagnent son évolution. Grâce à notre présence historique sur cet axe, nous disposons d’une vision unique des attentes des voyageurs et des grandes tendances qui structurent la destination. » a précisé Cyril Cousin.
Compagnie canadienne historiquement spécialisée sur les liaisons directes entre les deux pays, Air Transat bénéficie d'un observatoire privilégié des comportements de voyage, des tendances de réservation et des transformations qui traversent le secteur touristique.
La bonne idée était de réunir, en plus ce jour-là, autour d’une table ronde, les professionnels du tourisme et experts du secteur tels que Patrice Caradec, Président du SETO, Cristina Raventos, Head of Marketing pour Digitrips, Jérôme Delente, Chief Production & Marketing Officer pour Worldia, et Charles Julien, représentant de Bonjour Québec.
L’Altimètre, indicateur précis bien connu des aviateurs, est donc le nom choisi de ce nouveau rendez-vous pour donner un éclairage précis sur les évolutions du marché touristique entre la France et le Canada.
« Avec L’Altimètre Air Transat, notre ambition est de partager régulièrement notre lecture du marché France–Canada et de contribuer aux réflexions qui accompagnent son évolution. Grâce à notre présence historique sur cet axe, nous disposons d’une vision unique des attentes des voyageurs et des grandes tendances qui structurent la destination. » a précisé Cyril Cousin.
Compagnie canadienne historiquement spécialisée sur les liaisons directes entre les deux pays, Air Transat bénéficie d'un observatoire privilégié des comportements de voyage, des tendances de réservation et des transformations qui traversent le secteur touristique.
La bonne idée était de réunir, en plus ce jour-là, autour d’une table ronde, les professionnels du tourisme et experts du secteur tels que Patrice Caradec, Président du SETO, Cristina Raventos, Head of Marketing pour Digitrips, Jérôme Delente, Chief Production & Marketing Officer pour Worldia, et Charles Julien, représentant de Bonjour Québec.
France – Canada : un lien solide, infaillible et résilient
Air Transat dévoile les grandes tendances du marché France-Canada - Depositphotos.com Auteur isogood
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Premier enseignement de cette édition : malgré un environnement international marqué par les tensions géopolitiques, les incertitudes économiques et une concurrence accrue sur le long-courrier, le Canada continue d'afficher des fondamentaux particulièrement solides.
Plus de 650 000 voyageurs français se sont rendus au Canada en 2025, faisant de la France le troisième marché émetteur international du pays. Parmi eux, 77 % ont choisi le Québec, qui demeure la principale porte d'entrée des voyageurs français.
Cette solidité s'appuie également sur une offre aérienne importante. En 2026, près de 2 millions de sièges aller-retour seront proposés entre la France et le Canada, soit une hausse de 66 % en dix ans, illustrant la confiance durable des compagnies aériennes dans la destination.
La diversité des profils de voyageurs contribue également à la résilience du marché. En plus de sa clientèle loisirs, qui part en vacances à la découverte du Canada, Air Transat s’appuie sur un socle solide de passagers composé d’étudiants, de titulaires de permis vacances-travail, d’expatriés ou encore de voyageurs rendant visite à leurs proches, qui composent une demande particulièrement stable.
Selon une étude IPSOS réalisée pour Air Transat, b[29 % des Français envisageant un voyage au Canada au cours des trois prochaines années déclarent vouloir y rendre visite à des proches.
Cette pluralité contribue à faire du Canada un marché moins volatil que de nombreuses autres destinations long-courriers, et particulièrement résistant aux aléas conjoncturels, avec cependant une forte saisonnalité : 65 % de fréquentation sur l’été et 35 % en hiver.
Plus de 650 000 voyageurs français se sont rendus au Canada en 2025, faisant de la France le troisième marché émetteur international du pays. Parmi eux, 77 % ont choisi le Québec, qui demeure la principale porte d'entrée des voyageurs français.
Cette solidité s'appuie également sur une offre aérienne importante. En 2026, près de 2 millions de sièges aller-retour seront proposés entre la France et le Canada, soit une hausse de 66 % en dix ans, illustrant la confiance durable des compagnies aériennes dans la destination.
La diversité des profils de voyageurs contribue également à la résilience du marché. En plus de sa clientèle loisirs, qui part en vacances à la découverte du Canada, Air Transat s’appuie sur un socle solide de passagers composé d’étudiants, de titulaires de permis vacances-travail, d’expatriés ou encore de voyageurs rendant visite à leurs proches, qui composent une demande particulièrement stable.
Selon une étude IPSOS réalisée pour Air Transat, b[29 % des Français envisageant un voyage au Canada au cours des trois prochaines années déclarent vouloir y rendre visite à des proches.
Cette pluralité contribue à faire du Canada un marché moins volatil que de nombreuses autres destinations long-courriers, et particulièrement résistant aux aléas conjoncturels, avec cependant une forte saisonnalité : 65 % de fréquentation sur l’été et 35 % en hiver.
Les Français préparent leurs voyages de plus en plus tôt
L'Altimètre Air Transat met également en évidence une évolution notable des comportements de réservation.
Aujourd'hui, plus de 50 % des réservations vers le Canada chez Air Transat sont effectuées plus de 120 jours avant le départ, confirmant l'installation d'une logique de planification très en amont.
Cette tendance est particulièrement marquée au départ des aéroports de province, où les voyageurs anticipent davantage leurs projets de voyage que les voyageurs parisiens.
La destination n’échappe pas non plus aux nouveaux modes de consommation du voyage, qui peuvent détourner les clients des agences de voyages traditionnelles en allant plutôt chercher l’inspiration sur les réseaux sociaux, auprès des influenceurs et de l’intelligence artificielle. Il y a aussi la concurrence directe des prestataires locaux qui traitent en direct avec les clients.
Ainsi, Patrice Caradec, n’a pas hésité non plus à parler de la destination comme « désintermédiée ». Et d’expliquer : « Les tour-opérateurs que j’ai interrogés ont un peu lâché prise. On a laissé les hôteliers, les réceptifs Québécois surtout, récupérer le client en direct. »
Aujourd'hui, plus de 50 % des réservations vers le Canada chez Air Transat sont effectuées plus de 120 jours avant le départ, confirmant l'installation d'une logique de planification très en amont.
Cette tendance est particulièrement marquée au départ des aéroports de province, où les voyageurs anticipent davantage leurs projets de voyage que les voyageurs parisiens.
La destination n’échappe pas non plus aux nouveaux modes de consommation du voyage, qui peuvent détourner les clients des agences de voyages traditionnelles en allant plutôt chercher l’inspiration sur les réseaux sociaux, auprès des influenceurs et de l’intelligence artificielle. Il y a aussi la concurrence directe des prestataires locaux qui traitent en direct avec les clients.
Ainsi, Patrice Caradec, n’a pas hésité non plus à parler de la destination comme « désintermédiée ». Et d’expliquer : « Les tour-opérateurs que j’ai interrogés ont un peu lâché prise. On a laissé les hôteliers, les réceptifs Québécois surtout, récupérer le client en direct. »
Malgré un ralentissement observé sur certaines recherches liées au Canada, les réservations demeurent dynamiques. Photo : C.Hardin
Aussi, malgré un ralentissement observé sur certaines recherches liées au Canada, les réservations demeurent dynamiques. Air Transat enregistre ainsi une progression globale de 5 % de ses réservations sur les premiers mois de l'année, avec des performances particulièrement soutenues au départ des régions françaises, où certaines villes enregistrent des progressions pouvant atteindre +20 % par rapport à l'année précédente.
Rappelons que la compagnie a annualisé ses vols sur le Canada au départ de ses villes de province : Nantes, Bordeaux, Marseille et Lyon, proposant ainsi 48 % de sa capacité au départ de la province, une progression de 105 % en 10 ans.
Une tendance confirmée par Cristina Raventos lors de la table ronde : « Nous voyons une augmentation du nombre de réservations qui se font en dehors de Paris. Cette proportion des gens qui réservent à Lyon, à Bordeaux, augmente fortement par rapport aux trois dernières années.
Nous pensons qu’il y a ce besoin de réserver un vol qui est proche de chez soi pour s’épargner la logistique de devoir venir jusqu'à Paris. »
Rappelons que la compagnie a annualisé ses vols sur le Canada au départ de ses villes de province : Nantes, Bordeaux, Marseille et Lyon, proposant ainsi 48 % de sa capacité au départ de la province, une progression de 105 % en 10 ans.
Une tendance confirmée par Cristina Raventos lors de la table ronde : « Nous voyons une augmentation du nombre de réservations qui se font en dehors de Paris. Cette proportion des gens qui réservent à Lyon, à Bordeaux, augmente fortement par rapport aux trois dernières années.
Nous pensons qu’il y a ce besoin de réserver un vol qui est proche de chez soi pour s’épargner la logistique de devoir venir jusqu'à Paris. »
Air Transat, coup de mou en mai, mais trafic solide
Concernant la compagnie canadienne, Cyril Cousin a rappelé les tendances et évolutions des usages pour 2026.
L’année avait bien commencé avec des réservations en hausse de +3 % en hiver et +5 % en été, de bons chiffres portés par les régions.
Sur les conséquences des troubles géopolitiques et notamment le conflit au Moyen-Orient déclenché le 28 février dernier, « Même pas mal » nous confiait-il lorsque TourMaG l’avait interviewé le 31 mars dernier.
Mais celles-ci se sont brutalement rappelées au bon souvenir du Directeur général France au tout début du mois de mai avec une chute de 12 % des réservations.
Un trou d’air plus qu’une tendance de fond selon les dirigeants de la compagnie, qui ont rappelé que le Canada restait perçu comme une destination stable, sûre et accueillante, et que l’intérêt des Français en ce début juin reste soutenu.
Il faut cependant que les réservations se concrétisent et c’est bien là le défi du secteur : accélérer le passage à l’acte, du rêve à l’acte, c’est tout l’enjeu de la conversion.
Concernant les chiffres des annulations des vols d’Air Transat, autour de 6 % de mai à octobre, la dynamique et le trafic entre la France et le Canada ne devraient pas être impactés significativement, Cyril Cousin précisant que ces annulations concernaient en grande partie les vols vers Cuba, destination très prisée des Canadiens, mais totalement à l’arrêt et perdue depuis plusieurs mois.
Pour cet hiver, la compagnie reste optimiste et a renforcé son programme de vols sur ses lignes entre Paris et Toronto, Bordeaux et Montréal, ainsi qu'entre Nantes et Québec.
Pour la présente saison estivale, emboîtant le pas aux autres compagnies qui s’adaptent au contexte, Air Transat vient elle aussi d’assouplir ses conditions de flexibilité.
Pour toute réservation Eco Standard ou Club Standard effectuée entre le 5 juin et le 1er septembre 2026, les clients peuvent bénéficier de la modification sans frais, ainsi que de la possibilité d’annulation sans frais sous forme de crédit voyage, valide 12 mois à compter de la date de retour initialement prévue. Cette offre s’applique aux voyages prévus entre le 5 juin et le 8 septembre 2026.
La compagnie a précisé également qu’elle disposait du carburant nécessaire pour opérer l’intégralité de son programme estival.
L’année avait bien commencé avec des réservations en hausse de +3 % en hiver et +5 % en été, de bons chiffres portés par les régions.
Sur les conséquences des troubles géopolitiques et notamment le conflit au Moyen-Orient déclenché le 28 février dernier, « Même pas mal » nous confiait-il lorsque TourMaG l’avait interviewé le 31 mars dernier.
Mais celles-ci se sont brutalement rappelées au bon souvenir du Directeur général France au tout début du mois de mai avec une chute de 12 % des réservations.
Un trou d’air plus qu’une tendance de fond selon les dirigeants de la compagnie, qui ont rappelé que le Canada restait perçu comme une destination stable, sûre et accueillante, et que l’intérêt des Français en ce début juin reste soutenu.
Il faut cependant que les réservations se concrétisent et c’est bien là le défi du secteur : accélérer le passage à l’acte, du rêve à l’acte, c’est tout l’enjeu de la conversion.
Concernant les chiffres des annulations des vols d’Air Transat, autour de 6 % de mai à octobre, la dynamique et le trafic entre la France et le Canada ne devraient pas être impactés significativement, Cyril Cousin précisant que ces annulations concernaient en grande partie les vols vers Cuba, destination très prisée des Canadiens, mais totalement à l’arrêt et perdue depuis plusieurs mois.
Pour cet hiver, la compagnie reste optimiste et a renforcé son programme de vols sur ses lignes entre Paris et Toronto, Bordeaux et Montréal, ainsi qu'entre Nantes et Québec.
Pour la présente saison estivale, emboîtant le pas aux autres compagnies qui s’adaptent au contexte, Air Transat vient elle aussi d’assouplir ses conditions de flexibilité.
Pour toute réservation Eco Standard ou Club Standard effectuée entre le 5 juin et le 1er septembre 2026, les clients peuvent bénéficier de la modification sans frais, ainsi que de la possibilité d’annulation sans frais sous forme de crédit voyage, valide 12 mois à compter de la date de retour initialement prévue. Cette offre s’applique aux voyages prévus entre le 5 juin et le 8 septembre 2026.
La compagnie a précisé également qu’elle disposait du carburant nécessaire pour opérer l’intégralité de son programme estival.
Le message du Président du SETO
À la tête de Vacances Transat, filiale du groupe Transat pendant 20 ans et visiteur régulier du Canada, Patrice Caradec, interrogé par TourMaG a voulu envoyer un message aux voyagistes et à ceux qui œuvrent à la promotion du Canada : « Je pense que quasiment tous les Français sont déjà partis une fois au Canada.
Faisons en sorte de les faire revenir, en montrant un Canada très tendance, très animé. Il y a énormément d'activités, d'expériences à vivre au Canada, et pas seulement au Québec.
Ne parlons pas que du Québec, même si c'est 80% de l'activité et des vacances des Français. Parlons du reste, de l'Ontario, parlons de l'Ouest canadien qui est méconnu et qui est de moins en moins accessible et c'est là qu'on a de la promotion à faire. Et rappelons aussi cette magnifique arrière-saison au Canada. Repassons-nous en boucle l’été indien de Joe Dassin !!»
Faisons en sorte de les faire revenir, en montrant un Canada très tendance, très animé. Il y a énormément d'activités, d'expériences à vivre au Canada, et pas seulement au Québec.
Ne parlons pas que du Québec, même si c'est 80% de l'activité et des vacances des Français. Parlons du reste, de l'Ontario, parlons de l'Ouest canadien qui est méconnu et qui est de moins en moins accessible et c'est là qu'on a de la promotion à faire. Et rappelons aussi cette magnifique arrière-saison au Canada. Repassons-nous en boucle l’été indien de Joe Dassin !!»
Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
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