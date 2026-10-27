Expo 2027 Belgrade : la Serbie veut séduire les agences et les tour-opérateurs

L’exposition se déroulera du 15 mai au 15 août 2027 à Surčin, près de Belgrade, autour du thème « Jouer pour l’humanité : le sport et la musique pour tous » . Plus de 140 participants internationaux sont attendus et les organisateurs anticipent plus de quatre millions de visiteurs.



Pour les professionnels du voyage, l’enjeu est de transformer cette fréquentation attendue en séjours touristiques.



Le programme « Visit Serbia » entend encourager la création d’offres combinant les entrées à l’Expo avec la découverte de Belgrade et d’autres destinations en Serbie. Dans ce cadre, des rencontres avec des partenaires du secteur touristique ont déjà été organisées à Bratislava, Skopje, Zagreb, Ljubljana et Vienne.



Une nouvelle étape est annoncée à Athènes le 29 octobre 2026. Ces rendez-vous doivent contribuer à faire connaître l’événement auprès des professionnels et à préparer sa commercialisation sur les marchés internationaux.

