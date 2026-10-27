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Expo 2027 Belgrade : la Serbie veut séduire les agences et les tour-opérateurs

4 millions de visiteurs attendus à l'Expo 2027 de Belgrade


Prévue du 15 mai au 15 août 2027, l’Exposition spécialisée de Belgrade attend plus de quatre millions de visiteurs. Les organisateurs cherchent à mobiliser les professionnels du tourisme pour développer des séjours combinant la visite de l’événement et la découverte de la Serbie.


Rédigé par le Mercredi 28 Octobre 2026 à 10:20

« C'est le moment pour les entreprises et les partenaires du secteur du tourisme d'explorer les moyens de participer à ce rendez-vous international et de nouer des relations qui se prolongeront bien au-delà de l'exposition elle-même. », Danilo Jerinić, directeur d’EXPO 2027 Belgrade. @Expo2027Belgrade
« C'est le moment pour les entreprises et les partenaires du secteur du tourisme d'explorer les moyens de participer à ce rendez-vous international et de nouer des relations qui se prolongeront bien au-delà de l'exposition elle-même. », Danilo Jerinić, directeur d’EXPO 2027 Belgrade. @Expo2027Belgrade
PONANT
À 200 jours de l’ouverture, l’Expo 2027 Belgrade se prépare aussi comme un rendez-vous pour les professionnels du tourisme.

Les organisateurs veulent profiter de l’affluence attendue pour inciter les visiteurs internationaux à découvrir d’autres destinations serbes, au-delà du site de l’exposition.

Le programme « Visit Serbia » vise ainsi à rapprocher les organisateurs de l’événement des agences de voyages et des tour-opérateurs afin de développer des offres associant l’Expo à des séjours à Belgrade et dans le reste du pays.

Des séjours à construire

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L’exposition se déroulera du 15 mai au 15 août 2027 à Surčin, près de Belgrade, autour du thème « Jouer pour l’humanité : le sport et la musique pour tous ». Plus de 140 participants internationaux sont attendus et les organisateurs anticipent plus de quatre millions de visiteurs.

Pour les professionnels du voyage, l’enjeu est de transformer cette fréquentation attendue en séjours touristiques.

Le programme « Visit Serbia » entend encourager la création d’offres combinant les entrées à l’Expo avec la découverte de Belgrade et d’autres destinations en Serbie. Dans ce cadre, des rencontres avec des partenaires du secteur touristique ont déjà été organisées à Bratislava, Skopje, Zagreb, Ljubljana et Vienne.

Une nouvelle étape est annoncée à Athènes le 29 octobre 2026. Ces rendez-vous doivent contribuer à faire connaître l’événement auprès des professionnels et à préparer sa commercialisation sur les marchés internationaux.

8 000 événements annoncés

L’Expo doit accueillir plus de 8 000 événements autour du sport, de la musique, de la culture, de l’éducation et de l’innovation. Les organisateurs prévoient également environ 50 000 rendez-vous d’affaires et plus de 175 événements professionnels.

Cette programmation pourrait intéresser aussi bien les clientèles individuelles que les groupes et les entreprises, notamment dans le cadre de déplacements associant visite de l’exposition, activités culturelles et rencontres professionnelles.

Dans un communiqué partagé par les organisateurs, Danilo Jerinić, directeur d’EXPO 2027 Belgrade, présente l’événement comme « un moyen de développer les partenariats internationaux et l’activité économique ».


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Tags : belgrade, expo2027, serbie
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