La Sicile baroque : un voyage au cœur d'un patrimoine d'exception

Pour finir notre entrevue du Val di Noto, se trouvant au pied de l'Etna, Catane plaît par son architecture baroque, façonnée par la reconstruction de la ville après le séisme de 1693. Son centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au sein des villes du baroque tardif du Val di Noto, dévoile de belles façades en pierre de lave, des palais élégants et des places animées, dont la célèbre Piazza del Duomo. Deuxième ville de Sicile et grand centre économique et culturel de l'île, Catane offre également un panorama remarquable sur l'Etna, dont la silhouette majestueuse domine la ville et rappelle le lien étroit entre la Sicile et son volcan emblématique.



Destination culturelle incontournable, le sud-est de la Sicile séduit autant par la beauté de son patrimoine baroque que par l'atmosphère de ses centres historiques, ses places animées et ses ruelles pittoresques. Avec Sicilvision, les professionnels du tourisme peuvent proposer à leurs clients une découverte authentique de cette région, de Syracuse à Noto, en passant par Modica et Raguse.



Grâce à notre connaissance du territoire et à l'expertise de nos guides diplômés en histoire de l'art, nous donnons vie à ce patrimoine exceptionnel en faisant découvrir l'histoire, les traditions et l'art de vivre siciliens. Au-delà des monuments, nos circuits invitent à explorer une région où chaque ville possède son identité et où le baroque se mêle naturellement à la vie locale. Une expérience culturelle enrichissante, au cœur de l'Italie du Sud, que Sicilvision met au service des professionnels du tourisme et de leurs voyageurs.

