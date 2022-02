Air Serbia lancera un vol Belgrade - Lyon

À partir du 3 juin 2022, Air Serbia lancera un vol régulier entre l’aéroport de Belgrade et l’aéroport Lyon-Saint Exupéry.



Lyon est la troisième destination de la compagnie en France après Paris et Nice. La liaison sera assurée deux fois par semaine les mardis et vendredis.



Air Serbia propose des connexions via son hub de Belgrade vers les autres destinations qu’elle opère, telles qu’Athènes, Bucarest, Istanbul, Larnaca, Podgorica, Sarajevo, Skopje, Sofia, Thessalonique, Tirana et Tivat.



La compagnie dessert déjà 63 destinations au total en Europe, en Méditerranée, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Afrique, tant dans le transport de passagers que de fret.