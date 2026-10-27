Sur l’un des très grands événements européens que j’accompagne depuis sept ans, les progrès sont devenus visibles.



Entre 2024 et 2025, la quantité de déchets a diminué de 55%, passant de 30 tonnes à 15 tonnes, notamment grâce à davantage de location, de réemploi et de sobriété matière.



J’y vois également davantage de femmes investir les métiers techniques de terrain et en atteignant parfois la parité sur la coordination de projet.



Voilà ce qui m’intéresse : ne pas dire : « nous sommes responsables » mais pouvoir observer une trajectoire.



Pour moi, la preuve repose sur des éléments disponibles et vérifiables : des données quantitatives et qualitatives, des traces, des photos, des résultats. Et, lorsque l’organisation choisit la certification, le regard d’un tiers indépendant.



J’ai beaucoup de respect pour les auditeurs. Ils sont formés à la méthode d’audit, exigeants sur le référentiel et confrontés à une multitude d’organisations. J’aime les appeler les abeilles des bonnes pratiques. Sans jamais rompre la confidentialité à laquelle ils sont tenus, ils participent à faire progresser les systèmes, à poser les bonnes questions et à maintenir l’exigence du référentiel.

Et moi aussi, finalement, je butine.



Je passe d’une organisation à une autre. J’écoute, j’apprends, je questionne. Je vois des transformations, des essais, des erreurs, des itérations. C’est probablement là que réside aujourd’hui la plus grande joie de mon métier : me sentir utile en participant à ce mouvement.



Mais il existe une limite.



Lorsque le dialogue avec les parties prenantes fait apparaître des situations qu’une direction refuse de regarder, lorsque mes recommandations restent sans effet parce que le problème lui-même est nié, il m’est arrivé de mettre fin à mon accompagnement. Je ne veux pas servir de caution.



Ce choix ne date d’ailleurs pas d’hier. Dès 2015, j’avais préféré travailler en sous-traitance plutôt qu’accepter un CDD, notamment pour préserver mon autonomie et ma possibilité de refuser certains partenariats.



Aujourd’hui, je consigne davantage mes recommandations par écrit et j’ai appris à rompre une relation lorsque la confiance disparaît. Mon métier m’a peut-être moins appris à changer de convictions qu’à rester alignée avec elles.