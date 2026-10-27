TourMaG - Comment se déroule l'année 2026, dans le contexte que l'on connaît ?



Florent Jutigny : L'année 2026 n'est pas simple, mais nous sommes en croissance. Nous sommes allés chercher de nouveaux marchés, ce qui nous permet de progresser par rapport à 2025.



Au total, nos actions commerciales ont porté sur près de 80 millions d’euros de marchés, dont un peu plus de 30 millions d’euros de nouveaux contrats signés et environ 50 millions d’euros de contrats sécurisés ou renouvelés.



Ailleurs Business va réaliser un peu plus de 300 millions d’euros de volume. L’année 2026 reste complexe comme je le disais, notamment en raison des évolutions politiques et géopolitiques, dont nous nous serions bien passés. D'ailleurs la sécurité est un sujet qui a vraiment émergé cette année.



TourMaG - Le modèle économique des TMC (Travel Management Company) est un sujet récurrent dans le secteur. Il y a notamment la question des frais, que certains mettent à zéro. Comment expliquez-vous votre modèle aux clients ?



Florent Jutigny : Je n’ai aucun mal à expliquer comment nous gagnons notre vie. L’objectif est d’être le plus transparent possible avec nos clients afin d’instaurer une relation de confiance. C’est cette confiance qui nous permet de les conseiller efficacement et de les aider à améliorer leurs performances.



Il existe encore certains tabous sur le marché, avec une suspicion persistante concernant la rémunération des agences de voyages d’affaires. Chez Ailleurs Business, je privilégie la transparence. Nous facturons des frais à nos clients, mais nous percevons également des commissions de la part de nos fournisseurs. Nous leur apportons des volumes d’affaires et une partie de notre rémunération repose donc sur cette activité.



Mais la véritable valeur ajoutée de notre métier réside dans notre capacité à générer des économies pour les entreprises.



Prenons l’exemple d’un billet d’avion dont le prix représente une base de 100 : notre prestation coûte environ 3 à 4 % de ce montant. Les 96 à 97 % restants constituent l’essentiel du budget sur lequel nous pouvons aider le client à optimiser ses dépenses.



C’est tout le paradoxe : plus une entreprise réduit les moyens accordés à son agence, moins celle-ci dispose de capacités pour l’accompagner dans sa recherche d’économies. Au final, il faut considérer le coût global du voyage, et pas uniquement celui des prestations de l’agence.