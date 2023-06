Laurent Abitbol : "j'ai réorganisé Bleu Voyages qui sera bénéficiaire en 2023"

TourMaG - Vous avez deux réseaux distincts Havas Voyages et Selectour Ailleurs. Pourrait-on imaginer que vous rassembliez tout sous une même marque comme Havas ?



Laurent Abitbol : Même pas en rêve ! J'ai deux pôles Havas Voyages et Selectour Ailleurs, et c'est très important de garder ces deux pôles.



J'ai deux belles marques ! Pourquoi faire cela ? Avec le rachat de Bleu de Voyages, j'ajoute 30 agences Selectour à mon groupe ! Et en plus je suis président du directoire de Selectour.



TourMaG - Venons en à Bleu Voyages justement. Vous avez repris l'entreprise, et depuis il y a eu pas mal de départs, combien exactement ?



Laurent Abitbol : J'ai réorganisé Bleu Voyages. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai notamment fait pas mal de changements au board de Bleu Voyages, l'équipe de direction a changé.



Il fallait le faire. L'entreprise gagnera de l'argent cette année. Elle sera bénéficiaire en 2023.