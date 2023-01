Le GIE Asha vise 6 milliards € de volume d'affaires en 2023

Autres motifs de de satisfaction : « On ne voit plus de promotions nulle part, ceux qui vivent de ça doivent s’inquiéter ». De plus, la pandémie a fait entrer dans les agences, « une nouvelle clientèle, plus jeune ». Les efforts des vendeurs pour assisté leurs clients portent leurs fruits.



Enfin, ajoutons que le prochain congrès du réseau se déroulera en Jordanie, à Amman, du 29 novembre au 3 décembre, soit un jour de plus qu’à Athènes pour donner plus de temps à la découvertes.