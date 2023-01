Laurent Abitbol aux vendeurs Selectour : « En 2022, vous avez été exceptionnels ! »

Les vendeurs ont aussi été invités à « épouser la politique du réseau et adopter sa stratégie ».



Pour Natale Scaglia, le président de la coopérative, « c’est primordial, Selectour doit être le pionnier de la rénovation de notre marché avec les meilleurs accords ».



Valérie Laroche, directrice commerciale, invite à privilégier les partenaires « qui sont engagés dans le tourisme responsable » tout comme Patricia Morosin, directrice des ventes affaires, qui rappelle que les acheteurs intègrent de plus en plus dans les appels d’offres le volet RSE.



L’atelier « pilotage des ventes » mené par Valérie Laroche et Patricia Morosini, le sera avec l’appui du service achats, piloté par Guillaume De Gouttes, qui a pu le dire lors de la séance d’ouverture : « Bâtir dans un monde qui change » - c’est le thème de ces Forces de Vente - n’offre pas de place pour les non-référencés.



Pour les demandes très spécifiques, comme organiser des rencontres avec des coiffeurs des favelas de Rio pour un groupement de coiffeurs français , les vendeurs peuvent aussi s’appuyer sur des réceptifs qui couvrent 140 destinations, dont la France.



Et pour les vendeurs, il est d’autant plus intéressant de coller au référencement qu’ils obtiennent des Prems, via le programme incentive Selectour +, convertibles en chèque-cadeaux.



Stéphane Renard, le tout nouveau responsable animation du réseau, incite chacun à se pencher sur ce dispositif. Aujourd’hui, « 50 agences se partagent 55% des Ones ».