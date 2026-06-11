Ne désespérons pas : l’accueil physique a encore de beaux jours devant lui : 58 % des voyageurs préfèrent en effet que la procédure d’accueil soit réalisée par un/une réceptionniste. Et cela, quel que soit l’âge des clients et la gamme d’hôtels fréquentée. Seuls 14 % préfèrent l’exclusivité d’une application sur smartphone ou d’une borne en libre-service.



Important aussi le fait que 44 % des clients qui réservent en direct auprès de l’hôtel le font par téléphone. Ce sont majoritairement des clientèles plus âgées (58 % des 51-65 ans et 63 % des 65 ans et plus). En effet, 20 % seulement des 18-25 ans et 31 % des 25-35 ans utilisent leur téléphone.



Qui dit hôtel dit accueil. Un sujet cité par 28 % des répondants qui considèrent spontanément qu’un personnel agréable, souriant, chaleureux constitue la première source de satisfaction à l’arrivée à l’hôtel. A l’inverse, un mauvais accueil, l’attente, l’absence de personnel qualifié… font de nombreux insatisfaits.



De plus, sachez que l’usage des outils numériques dans l’hôtellerie n’est pas censé se faire au détriment de l’accueil. La technologie doit justement permettre de fluidifier et faciliter l’organisation et la gestion de l’hôtel pour libérer du temps d’accueil et de présence auprès des clients.