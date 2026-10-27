TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

SimWeGo lance une boutique eSIM personnalisée pour les agences de voyages

Le programme d’affiliation promet des commissions sans frais ni gestion technique pour les partenaires.


SimWeGo fait évoluer son programme d’affiliation pour permettre aux professionnels du tourisme de vendre des eSIM à leurs couleurs. Le dispositif prévoit un rattachement durable des voyageurs au partenaire qui les a orientés, afin de lui permettre de percevoir des commissions sur leurs achats ultérieurs.


Rédigé par le Lundi 26 Octobre 2026 à 11:59

SimWeGo permet aux professionnels du tourisme de proposer des eSIM via une boutique personnalisée. DepositPhotos.com/leungchopan
SimWeGo permet aux professionnels du tourisme de proposer des eSIM via une boutique personnalisée. DepositPhotos.com/leungchopan
PONANT
SimWeGo fait évoluer son programme d’affiliation.

Les agences de voyages, tour-opérateurs, croisiéristes, aéroports, assureurs et fintechs peuvent désormais disposer d’une boutique eSIM personnalisée avec leur nom, leur logo et leurs couleurs.

Le programme est gratuit : SimWeGo encaisse les ventes, prend en charge l’assistance aux voyageurs et verse une commission sur chaque eSIM vendue.

Le client reste associé au partenaire pour ses achats suivants, y compris s’il revient directement sur le site de SimWeGo. Les professionnels peuvent suivre leurs ventes depuis un tableau de bord dédié, tandis que les têtes de réseau disposent d’une vue consolidée et redistribuent les commissions à leurs agences.

Une offre disponible dans plus de 190 destinations

Autres articles
Le lien de vente peut être intégré au site internet, à une application ou à un carnet de voyage digital. La remise prévue par le partenaire s’applique automatiquement à l’ouverture du lien. Les voyageurs choisissent un forfait de données pour leur destination ou une formule régionale couvrant plusieurs pays.

L’installation s’effectue par activation ou à l’aide d’un QR code, sans application à télécharger. L’assistance est notamment assurée sur WhatsApp par Simwe, l’agent IA de SimWeGo. Les conditions de rémunération sont communiquées aux professionnels sur demande.

« Un professionnel du tourisme ne devrait jamais avoir à envoyer un client qui lui fait confiance chez une marque qu’il ne connaît pas. Notre rôle est de lui donner l’outil, pas de lui prendre son client. Le voyageur qu’il nous envoie reste le sien », déclare Julien Falchero, président et cofondateur de SimWeGo.

A lire aussi : Kolet enrichit son application avec les appels internationaux

Lu 630 fois

Tags : esim
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 27 Octobre 2026 - 15:26 Civitatis Pro lance sa première PRO Week avant le Black Friday

Mardi 27 Octobre 2026 - 11:35 Bedsonline+ lance une offre de packages avec PerfectStay

Brand News La Travel Tech

Le défi de la montée en gamme : satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante

Le défi de la montée en gamme : satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante
Le marché du voyage de luxe devrait atteindre 1 700 milliards d’euros en 2026, selon Grand View...
Dernière heure

Best Western regroupe ses hôtels sous la marque WorldHotels

Travelsoft : Luisa Camara prend la tête de Travelgate, Pedro Camara dirige Travelsoft Services

Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus

TourMaG : la Journée Portes Ouvertes et pendaison de crémaillère approche

Ryanair : cette nouvelle mesure qui va bouleverser votre arrivée à l'aéroport

Brand News

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux
Faire évoluer l’expérience utilisateur, repenser les processus métiers et moderniser l’architecture...
Les annonces

MSC CROISIERES ESPAGNE - Chargé de Développement Commercial / Outbound Sales Representative F/H - CDI - (Valence (Espagne))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES ESPAGNE - Conseiller Commercial Sédentaire / Inbound Sales Representative F/H - CDI - (Valence en Espagne)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages basée dans l'Aveyron (12)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Hotels & Resorts : deux destinations, mille souvenirs à partager

Bahia Principe Hotels &amp; Resorts : deux destinations, mille souvenirs à partager

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique
Distribution

Distribution

L'ECTAA signe un partenariat avec l’Office national du tourisme de Grèce

L'ECTAA signe un partenariat avec l’Office national du tourisme de Grèce
Partez en France

Partez en France

MMV : 180 € offerts aux clients qui rejoignent les Alpes en train de nuit

MMV : 180 € offerts aux clients qui rejoignent les Alpes en train de nuit
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Taxe 17 % aux Maldives : le gouvernement dépose un projet de loi pour l’abroger

Taxe 17 % aux Maldives : le gouvernement dépose un projet de loi pour l’abroger
Production

Production

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil
AirMaG

AirMaG

Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus

Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus
Transport

Transport

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis Pro lance sa première PRO Week avant le Black Friday

Civitatis Pro lance sa première PRO Week avant le Black Friday
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses
HotelMaG

Hébergement

Best Western regroupe ses hôtels sous la marque WorldHotels

Best Western regroupe ses hôtels sous la marque WorldHotels
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

Ferries vers la Sardaigne et la Corse : Moby et Tirrenia ouvrent la saison 2027

Ferries vers la Sardaigne et la Corse : Moby et Tirrenia ouvrent la saison 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias