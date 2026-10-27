SimWeGo lance une boutique eSIM personnalisée pour les agences de voyages

« Un professionnel du tourisme ne devrait jamais avoir à envoyer un client qui lui fait confiance chez une marque qu’il ne connaît pas. Notre rôle est de lui donner l’outil, pas de lui prendre son client. Le voyageur qu’il nous envoie reste le sien »

Le lien de vente peut êtreau site internet, à une application ou à un carnet de voyage digital. La remise prévue par le partenaireà l’ouverture du lien. Les voyageurs choisissent unde données pour leur destination ou une formule régionale couvrant plusieurs pays.L’installation s’effectue par activation ou à l’aide d’un, sans application à télécharger. L’assistance est notamment assurée surpar, l’agent IA de SimWeGo. Les conditions de rémunération sont communiquées aux professionnels sur demande., déclare, président et cofondateur de SimWeGo.