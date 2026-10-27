SimWeGo lance une boutique eSIM personnalisée pour les agences de voyages

SimWeGo permet aux professionnels du tourisme de proposer des eSIM via une boutique personnalisée. DepositPhotos.com/leungchopan
SimWeGo fait évoluer son programme d’affiliation.
Les agences de voyages, tour-opérateurs, croisiéristes, aéroports, assureurs et fintechs peuvent désormais disposer d’une boutique eSIM personnalisée avec leur nom, leur logo et leurs couleurs.
Le programme est gratuit : SimWeGo encaisse les ventes, prend en charge l’assistance aux voyageurs et verse une commission sur chaque eSIM vendue.
Le client reste associé au partenaire pour ses achats suivants, y compris s’il revient directement sur le site de SimWeGo. Les professionnels peuvent suivre leurs ventes depuis un tableau de bord dédié, tandis que les têtes de réseau disposent d’une vue consolidée et redistribuent les commissions à leurs agences.
Les agences de voyages, tour-opérateurs, croisiéristes, aéroports, assureurs et fintechs peuvent désormais disposer d’une boutique eSIM personnalisée avec leur nom, leur logo et leurs couleurs.
Le programme est gratuit : SimWeGo encaisse les ventes, prend en charge l’assistance aux voyageurs et verse une commission sur chaque eSIM vendue.
Le client reste associé au partenaire pour ses achats suivants, y compris s’il revient directement sur le site de SimWeGo. Les professionnels peuvent suivre leurs ventes depuis un tableau de bord dédié, tandis que les têtes de réseau disposent d’une vue consolidée et redistribuent les commissions à leurs agences.
Une offre disponible dans plus de 190 destinations
Le lien de vente peut être intégré au site internet, à une application ou à un carnet de voyage digital. La remise prévue par le partenaire s’applique automatiquement à l’ouverture du lien. Les voyageurs choisissent un forfait de données pour leur destination ou une formule régionale couvrant plusieurs pays.
L’installation s’effectue par activation ou à l’aide d’un QR code, sans application à télécharger. L’assistance est notamment assurée sur WhatsApp par Simwe, l’agent IA de SimWeGo. Les conditions de rémunération sont communiquées aux professionnels sur demande.
« Un professionnel du tourisme ne devrait jamais avoir à envoyer un client qui lui fait confiance chez une marque qu’il ne connaît pas. Notre rôle est de lui donner l’outil, pas de lui prendre son client. Le voyageur qu’il nous envoie reste le sien », déclare Julien Falchero, président et cofondateur de SimWeGo.
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L’installation s’effectue par activation ou à l’aide d’un QR code, sans application à télécharger. L’assistance est notamment assurée sur WhatsApp par Simwe, l’agent IA de SimWeGo. Les conditions de rémunération sont communiquées aux professionnels sur demande.
« Un professionnel du tourisme ne devrait jamais avoir à envoyer un client qui lui fait confiance chez une marque qu’il ne connaît pas. Notre rôle est de lui donner l’outil, pas de lui prendre son client. Le voyageur qu’il nous envoie reste le sien », déclare Julien Falchero, président et cofondateur de SimWeGo.
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