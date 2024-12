eSIM : un service pour les clients et une source de revenu pour les agences ? [ABO]

« La promesse d'alléger la charge mentale de nos voyageurs. Le client est tranquille, il sait qu'il peut communiquer avec sa famille et ses amis quand il est à destination. Il peut partager ses souvenirs de voyage en direct. Elle vient en complément de notre offre avec la nouvelle application Nouvelles Frontières »

« Nous nous sommes servis de nos expériences personnelles pour lancer cette offre. Quand nous partons à destination, nous aimons rester connectés. Aujourd'hui, c’est vraiment dans l'air du temps »,

« Proposer à leurs clients et membres une solution attractive de connectivité par eSIM leur permettant de rester connectés dans plus de 190 pays à des tarifs préférentiels , tout en bénéficiant d'avantages uniques pour eux et leurs proches (offre découverte sans engagement, réductions, système de parrainage, gain de Miles, etc) »,

Air France et Nouvelles Frontières ont sauté le pas. Depuis le 1er novembre 2024,, raconte Grégory Gérard, directeur de la production Nouvelles Frontières.compte t-il.Air France, KLM et Flying Blue ont annoncé leur partenariat avec la start-up française KOLET, spécialiste de la technologie eSIM fin novembre. L’objectif ?fait savoir le service presse de la compagnie aérienne.Grâce à ce nouveau partenariat, tous les clients de la compagnie bénéficient d’une offre découverte sans obligation d’achat :Kolet a aussi noué un partenariat avec Resaneo et Ulysse, le site de réservation de billets d’avions pour les particuliers.Ils disposent également de 10% de réduction immédiate sur l’ensemble des forfaits de connectivité proposés par Kolet.