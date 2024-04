Révolutionner la Connectivité Mobile Internationale avec Ubigi eSIM pour les Voyageurs et les Acteurs du Tourisme

Dans un monde de plus en plus connecté, l'accès à Internet devient essentiel pour les voyageurs, et plus de 80% d'entre eux considèrent la connectivité Internet comme un critère déterminant lors du choix de leurs destinations. Avec Ubigi eSIM, la connectivité mobile internationale devient simple, fiable et sans frontières pour les voyageurs internationaux.



Rédigé par Nathalie LAMRI le Lundi 15 Avril 2024

Solutions Partenaires Ubigi



●

●

Ubigi propose des solutions partenaires adaptées à tous les acteurs de l'industrie du tourisme, notamment : Les Entreprises du Voyage : Compagnies aériennes, tours opérateurs, loueurs de voitures, assureurs voyage, groupes hôteliers, agences de voyage, sites de réservation, DMCs, TMCs… Offrez à vos clients une connectivité Internet instantanée et ininterrompue à travers le monde grâce aux forfaits Internet mobiles Ubigi eSIM. Organisateurs d'Événements Internationaux : Assurez-vous que les participants restent connectés et que votre événement laisse une empreinte mémorable.

Avantages du Partenariat avec Ubigi eSIM



● Avantages Concurrentiels : Augmentation de la satisfaction des voyageurs et de la fidélité de vos clients.

● Nouvelle Source de Revenus : Augmentation de vos revenus grâce à la vente de forfaits de données.

● Excellence du Service : Partenariat avec les meilleurs réseaux d'opérateurs dans le monde, lauréat du prix MVNO "Champion des Consommateurs" en 2023.

En choisissant un partenariat avec Ubigi eSIM , les acteurs de l'industrie du voyage bénéficient de nombreux avantages :● Avantages Concurrentiels : Augmentation de la satisfaction des voyageurs et de la fidélité de vos clients.● Nouvelle Source de Revenus : Augmentation de vos revenus grâce à la vente de forfaits de données.● Excellence du Service : Partenariat avec les meilleurs réseaux d'opérateurs dans le monde, lauréat du prix MVNO "Champion des Consommateurs" en 2023.

Avantages de l'eSIM Ubigi pour les Voyageurs 1. Connectivité Globale : Restez connecté et profitez d'une expérience Internet fluide où que vous soyez. Avec Ubigi eSIM, vous pouvez naviguer sur le web, envoyer des e-mails, accéder à vos réseaux sociaux et passer des appels vidéo sans interruption, dans plus de 200 destinations à travers le monde.

2. Pas Besoin de Cartes SIM Physiques : L'eSIM Ubigi élimine la nécessité d'acheter et de changer de carte SIM dans chaque pays que vous visitez, offrant une expérience fluide et ininterrompue. L'acquisition d'une carte eSIM est un processus 100% digital et rapide, réalisé en scannant un code QR ou en téléchargeant l'application Ubigi.

3. Forfaits Internet Économiques : Bénéficiez d'une connectivité mondiale sans vous ruiner ! Avec l'eSIM Ubigi, vous avez accès à des forfaits de données économiques dans le monde entier, vous assurant une connexion ininterrompue sans craindre les frais de roaming élevés. Vous pouvez réaliser des économies importantes, jusqu'à 90 % par rapport à votre fournisseur principal.



4. Numéro de Téléphone Inchangé : Votre numéro de téléphone principal (et SMS) reste inchangé avec Ubigi eSIM, simplifiant la communication pour tous vos contacts. Il n'y a pas besoin de numéros temporaires ou locaux : restez connecté sans effort en déplacement. Vous pouvez également utiliser WhatsApp ou autres applications de messagerie et appels vidéo.

5. Sécurité Renforcée : Chez Ubigi, la sécurité et la confidentialité sont de la plus haute importance. Nous employons des protocoles de cryptage avancés pour sécuriser vos informations personnelles, assurant ainsi une expérience numérique sécurisée pendant vos voyages internationaux, sans avoir à dépendre des réseaux Wi-Fi non sécurisés.

6. Partage de Connexion : Transformez votre téléphone mobile en hotspot pour connecter tous vos appareils mobiles et partager votre connexion avec vos proches, sans nécessiter de connexion Wi-Fi.

7. Accès aux Services Essentiels : Que vous vous utilisiez l’application de votre agence de voyage ou de votre compagnie aérienne, que vous utilisiez votre GPS, ou réserviez des activités sur place, Ubigi eSIM assure l'accès à des services essentiels, améliorant ainsi votre expérience de voyage dans son ensemble.



Raisons de Nous Rejoindre ● Connectivité Internationale d’Excellence : Profitez d'un réseau 4G/5G premium couvrant plus de 200 destinations à travers le monde et d'une large gamme de forfaits Internet prépayés pour smartphones, tablettes et PC portables.

● Amélioration de l'Expérience Voyageur : Optimisez l'expérience de vos clients en leur offrant une connectivité sans faille, leur permettant ainsi de rester toujours connectés dans le monde entier.

● Itinérance Mondiale sans Effort et Sécurisée : Simplifiez l'itinérance pour vos clients avec des tarifs locaux ultra compétitifs, en éliminant la nécessité de changer de carte SIM ou de rechercher des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés.

● Intégration Simplifiée 100% Digitale : Fournissez instantanément un catalogue clé en main de forfaits de données mobiles eSIM.



Comment Rejoindre le Programme d’Affiliation Ubigi ? 1. Rejoignez le programme "Ubigi Associates"

En signant un contrat de partenariat avec Ubigi/Transatel. Créez ensuite un compte sur notre plateforme d'affiliation partenaire, Effinity.

2. Accédez aux Ressources et aux Liens de Tracking

Profitez d'un accès aux ressources graphiques telles que des bannières, des images, des logos, des e-mails, etc. De plus, vous aurez également accès à des liens de tracking uniques à intégrer dans vos sites web, newsletters, catalogues de produits, PLV, etc.

3. Un Voyageur Achète un Plan de Données Ubigi

Lorsqu'une personne clique sur votre ou vos liens et achète un forfait internet eSIM dans le catalogue Ubigi, les informations de commande seront automatiquement suivies dans la plateforme d'affiliation.

4. Recevez une Commission de 15%

En tant que partenaire, vous recevrez une commission de 15% sur les ventes de forfaits. Ces commissions accumulées seront versées mensuellement via la plateforme d'affiliation Effinity. De plus, vous aurez accès à vos tableaux de bord pour suivre votre activité.



Conclusion : Façonner l'Avenir de la Connectivité en Voyage



Pour toute question et pour embarquer dans ce voyage transformateur, contactez-nous à

Ou visitez notre site Internet :

À l'ère de la transformation numérique, la connectivité sans faille n'est pas une simple fonctionnalité ; c'est l'essence du voyage moderne. Le Programme d'Affiliation Ubigi n'est pas simplement une opportunité ; c'est une porte d'entrée pour redéfinir la manière dont les voyageurs expérimentent le monde. Rejoignez le Programme d'Affiliation Ubigi dès aujourd'hui et devenez un architecte de l'avenir de la connectivité en voyage.Pour toute question et pour embarquer dans ce voyage transformateur, contactez-nous à nathalie.lamri@transatel.com Ou visitez notre site Internet : cellulardata.ubigi.com

COMMERCIAL

Kevin SCHWAB

Ubigi Senior Sales Manager - BtoB Solutions

kevin.schwab@ubigi.com

Tél : +33 (0)1 74 95 74 73





PARTENARIATS

Nathalie LAMRI

Ubigi Senior Manager - BtoB Marketing & Strategic Partnerships

nathalie.lamri@ubigi.com

Mob : +33 (0)6 59 56 05 62



Kevin SCHWABTél : +33 (0)1 74 95 74 73Nathalie LAMRIMob : +33 (0)6 59 56 05 62

Lu 158 fois Notez

Dans la même rubrique : < > "Roadbook by OnSpot" : Lancement en fanfare SpeedMedia renforce ses liens avec les Tours Opérateurs grâce à de nouveaux connecteurs