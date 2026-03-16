Kolet enrichit son application avec les appels internationaux

Kolet mise sur un modèle simple et transparent, à rebours des pratiques historiques du roaming souvent jugées complexes et coûteuses. Les appels internationaux ne passent pas par le forfait mobile principal de l’utilisateur, évitant ainsi les mauvaises surprises sur la facture.



Cette évolution s’inscrit dans un contexte de transformation du marché, marqué notamment par le déclin de solutions historiques comme Skype, longtemps référence en matière d’appels internationaux.



Les appels sont accessibles depuis un onglet dédié dans l’application et fonctionnent avec une monnaie interne, les "Koins" (1 Koin équivaut à 1 euro). Avant de lancer un appel, l’utilisateur visualise plusieurs informations clés : le pays de destination, le tarif à la minute, le nombre de minutes disponibles selon son solde.



Les prix démarrent à partir de 3 centimes par minute pour un appel vers les États-Unis depuis la France. Une transparence tarifaire pensée pour rassurer les utilisateurs et leur permettre de maîtriser leurs dépenses en temps réel.