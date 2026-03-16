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Kolet enrichit son application avec les appels internationaux

Une connectivité tout-en-un pour les voyageurs


Avec l’ajout des appels internationaux à son application, Kolet poursuit son ambition de devenir une solution de connectivité globale pour les voyageurs. Après la data via eSIM, la start-up française s’attaque désormais à la voix, avec une promesse : appeler à l’étranger simplement, sans roaming ni mauvaise surprise tarifaire.


Rédigé par le Mardi 17 Mars 2026 à 16:12

Kolet poursuit son ambition de devenir une solution de connectivité globale pour les voyageurs - Illustration : ©KOLET
Kolet poursuit son ambition de devenir une solution de connectivité globale pour les voyageurs - Illustration : ©KOLET
CroisiEurope
La start-up française Kolet poursuit son développement en enrichissant son application mobile d’une nouvelle fonctionnalité : les appels internationaux via Internet.

Après s’être positionnée sur le marché de la data à l’étranger grâce à son eSIM universelle, l’entreprise franchit une nouvelle étape en intégrant la voix à son offre.

Avec cette nouveauté, Kolet ambitionne de proposer une solution de connectivité complète à l’international, combinant à la fois l’accès à Internet et les appels téléphoniques, sans recourir aux réseaux de roaming traditionnels.

Les utilisateurs peuvent désormais passer des appels vers l’étranger directement depuis l’application, en utilisant simplement une connexion Internet.

Une tarification claire avant chaque appel

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Kolet mise sur un modèle simple et transparent, à rebours des pratiques historiques du roaming souvent jugées complexes et coûteuses. Les appels internationaux ne passent pas par le forfait mobile principal de l’utilisateur, évitant ainsi les mauvaises surprises sur la facture.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de transformation du marché, marqué notamment par le déclin de solutions historiques comme Skype, longtemps référence en matière d’appels internationaux.

Les appels sont accessibles depuis un onglet dédié dans l’application et fonctionnent avec une monnaie interne, les "Koins" (1 Koin équivaut à 1 euro). Avant de lancer un appel, l’utilisateur visualise plusieurs informations clés : le pays de destination, le tarif à la minute, le nombre de minutes disponibles selon son solde.

Les prix démarrent à partir de 3 centimes par minute pour un appel vers les États-Unis depuis la France. Une transparence tarifaire pensée pour rassurer les utilisateurs et leur permettre de maîtriser leurs dépenses en temps réel.

Une infrastructure intégrée et sans contrainte

Sur le plan technique, Kolet s’appuie sur une infrastructure de téléphonie via Internet directement intégrée à son application.

Aucun numéro secondaire, ni installation supplémentaire ne sont nécessaires, ce qui permet de conserver une expérience fluide et centralisée.

"Notre vision est celle d’une connectivité internationale unifiée, indépendante des frontières et des logiques historiques des opérateurs", explique Eduardo Ronzano, CEO et cofondateur de Kolet.

"Après l’eSIM universelle pour la data, la voix via Internet constitue une brique essentielle de ce modèle."


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Tags : esim, kolet
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