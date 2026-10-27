TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus

via la solution Amadeus Ticketless Access (ATLA), sur certains marchés


Wizz Air et Amadeus ont signé un accord qui rend, pour la première fois, l’offre de la compagnie low-cost accessible sur Amadeus Travel Platform. Les agences de voyage pourront réserver ses vols et services additionnels depuis leurs outils Amadeus, sur certains marchés.


Rédigé par le Mardi 27 Octobre 2026 à 17:40

Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus - Depositphotos.com Auteur adameq2
Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus - Depositphotos.com Auteur adameq2
PONANT
Wizz Air fait son entrée sur Amadeus Travel Platform. La compagnie low-cost et Amadeus annoncent la signature d’un accord qui permettra, pour la première fois, de distribuer l’offre de Wizz Air via la plateforme, indique un communiqué de presse.

L’offre sera accessible sur certains marchés [marchés concernés non communiqués] au réseau d’agences d’Amadeus, via la solution Amadeus Ticketless Access (ATLA).

L’accord concerne les sociétés de travel management, les agences de voyage traditionnelles et en ligne (OTA), les voyagistes et d’autres acteurs de la vente de voyages. Les professionnels pourront rechercher et réserver les vols et les services additionnels de la compagnie depuis leurs outils Amadeus habituels.

Tarifs, offres groupées et services additionnels

Autres articles
Les agences auront accès aux tarifs, aux offres groupées et aux services additionnels de Wizz Air. Les acheteurs et voyageurs d’affaires pourront également accéder à ces tarifs via les outils et canaux qu’ils utilisent déjà, selon le communiqué.

« La mise à disposition de notre contenu sur Amadeus Travel Platform permettra, pour la première fois, au vaste réseau d’agences de voyages d’Amadeus d’accéder à nos tarifs et à nos services additionnels, renforçant encore l’accessibilité de nos offres », déclare Silvia Mosquera, Marketing & Revenue Officer de Wizz Air, dans le communiqué.

« L’intégration de l’offre de Wizz Air à Amadeus Travel Platform élargit le choix proposé aux agences de voyage, facilite l’accès aux offres dans un paysage de distribution fragmenté et soutient l’ambition de Wizz Air de développer sa stratégie de distribution indirecte », ajoute Elena Avila, Executive Vice President, Travel Distribution d’Amadeus.

Lu 216 fois

Tags : amadeus, wizz air
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : Le réseau leader qui relie la France et l'Europe à l'Amérique du Sud

LATAM Airlines : Le réseau leader qui relie la France et l'Europe à l'Amérique du Sud
Avec la couverture de destinations la plus complète de la région, une expérience à bord récompensée...
Dernière heure

Best Western regroupe ses hôtels sous la marque WorldHotels

Travelsoft : Luisa Camara prend la tête de Travelgate, Pedro Camara dirige Travelsoft Services

Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus

TourMaG : la Journée Portes Ouvertes et pendaison de crémaillère approche

Ryanair : cette nouvelle mesure qui va bouleverser votre arrivée à l'aéroport

Brand News

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux
Faire évoluer l’expérience utilisateur, repenser les processus métiers et moderniser l’architecture...
Les annonces

MSC CROISIERES ESPAGNE - Chargé de Développement Commercial / Outbound Sales Representative F/H - CDI - (Valence (Espagne))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES ESPAGNE - Conseiller Commercial Sédentaire / Inbound Sales Representative F/H - CDI - (Valence en Espagne)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages basée dans l'Aveyron (12)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Hotels & Resorts : deux destinations, mille souvenirs à partager

Bahia Principe Hotels &amp; Resorts : deux destinations, mille souvenirs à partager

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique
Distribution

Distribution

L'ECTAA signe un partenariat avec l’Office national du tourisme de Grèce

L'ECTAA signe un partenariat avec l’Office national du tourisme de Grèce
Partez en France

Partez en France

MMV : 180 € offerts aux clients qui rejoignent les Alpes en train de nuit

MMV : 180 € offerts aux clients qui rejoignent les Alpes en train de nuit
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Taxe 17 % aux Maldives : le gouvernement dépose un projet de loi pour l’abroger

Taxe 17 % aux Maldives : le gouvernement dépose un projet de loi pour l’abroger
Production

Production

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil
AirMaG

AirMaG

Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus

Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus
Transport

Transport

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis Pro lance sa première PRO Week avant le Black Friday

Civitatis Pro lance sa première PRO Week avant le Black Friday
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses
HotelMaG

Hébergement

Best Western regroupe ses hôtels sous la marque WorldHotels

Best Western regroupe ses hôtels sous la marque WorldHotels
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

Ferries vers la Sardaigne et la Corse : Moby et Tirrenia ouvrent la saison 2027

Ferries vers la Sardaigne et la Corse : Moby et Tirrenia ouvrent la saison 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias