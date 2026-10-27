Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus

Les agences auront accès aux tarifs, aux offres groupées et aux services additionnels de Wizz Air. Les acheteurs et voyageurs d’affaires pourront également accéder à ces tarifs via les outils et canaux qu’ils utilisent déjà, selon le communiqué.



« La mise à disposition de notre contenu sur Amadeus Travel Platform permettra, pour la première fois, au vaste réseau d’agences de voyages d’Amadeus d’accéder à nos tarifs et à nos services additionnels, renforçant encore l’accessibilité de nos offres », déclare Silvia Mosquera, Marketing & Revenue Officer de Wizz Air, dans le communiqué.



« L’intégration de l’offre de Wizz Air à Amadeus Travel Platform élargit le choix proposé aux agences de voyage, facilite l’accès aux offres dans un paysage de distribution fragmenté et soutient l’ambition de Wizz Air de développer sa stratégie de distribution indirecte », ajoute Elena Avila, Executive Vice President, Travel Distribution d’Amadeus.