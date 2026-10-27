Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus - Depositphotos.com Auteur adameq2
Wizz Air fait son entrée sur Amadeus Travel Platform. La compagnie low-cost et Amadeus annoncent la signature d’un accord qui permettra, pour la première fois, de distribuer l’offre de Wizz Air via la plateforme, indique un communiqué de presse.
L’offre sera accessible sur certains marchés [marchés concernés non communiqués] au réseau d’agences d’Amadeus, via la solution Amadeus Ticketless Access (ATLA).
L’accord concerne les sociétés de travel management, les agences de voyage traditionnelles et en ligne (OTA), les voyagistes et d’autres acteurs de la vente de voyages. Les professionnels pourront rechercher et réserver les vols et les services additionnels de la compagnie depuis leurs outils Amadeus habituels.
L’offre sera accessible sur certains marchés [marchés concernés non communiqués] au réseau d’agences d’Amadeus, via la solution Amadeus Ticketless Access (ATLA).
L’accord concerne les sociétés de travel management, les agences de voyage traditionnelles et en ligne (OTA), les voyagistes et d’autres acteurs de la vente de voyages. Les professionnels pourront rechercher et réserver les vols et les services additionnels de la compagnie depuis leurs outils Amadeus habituels.
Tarifs, offres groupées et services additionnels
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Les agences auront accès aux tarifs, aux offres groupées et aux services additionnels de Wizz Air. Les acheteurs et voyageurs d’affaires pourront également accéder à ces tarifs via les outils et canaux qu’ils utilisent déjà, selon le communiqué.
« La mise à disposition de notre contenu sur Amadeus Travel Platform permettra, pour la première fois, au vaste réseau d’agences de voyages d’Amadeus d’accéder à nos tarifs et à nos services additionnels, renforçant encore l’accessibilité de nos offres », déclare Silvia Mosquera, Marketing & Revenue Officer de Wizz Air, dans le communiqué.
« L’intégration de l’offre de Wizz Air à Amadeus Travel Platform élargit le choix proposé aux agences de voyage, facilite l’accès aux offres dans un paysage de distribution fragmenté et soutient l’ambition de Wizz Air de développer sa stratégie de distribution indirecte », ajoute Elena Avila, Executive Vice President, Travel Distribution d’Amadeus.
« La mise à disposition de notre contenu sur Amadeus Travel Platform permettra, pour la première fois, au vaste réseau d’agences de voyages d’Amadeus d’accéder à nos tarifs et à nos services additionnels, renforçant encore l’accessibilité de nos offres », déclare Silvia Mosquera, Marketing & Revenue Officer de Wizz Air, dans le communiqué.
« L’intégration de l’offre de Wizz Air à Amadeus Travel Platform élargit le choix proposé aux agences de voyage, facilite l’accès aux offres dans un paysage de distribution fragmenté et soutient l’ambition de Wizz Air de développer sa stratégie de distribution indirecte », ajoute Elena Avila, Executive Vice President, Travel Distribution d’Amadeus.