Best Western regroupe ses hôtels sous la marque WorldHotels

répondre aux nouvelles façons dont les voyageurs recherchent, évaluent et réservent leurs hôtels tout en préservant le caractère unique de chaque établissement, avec une expérience client portée par l’expertise locale des hôteliers

Elle vise également à renforcer la notoriété du groupe avec une plateforme unifiée et des capacités digitales renforcées

faciliter la compréhension pour les voyageurs comme pour les propriétaires d’hôtels

WorldHotels devient la marque ombrelle de l’ensemble du groupe, qui totalise plus de. En France, elle s’affichera pour la première fois au salon EquiHotel, qui se déroule à Paris du 2 au 5 novembre.Ce changement ambitionne de «» précise un communiqué du groupe» et à «».