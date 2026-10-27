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Les Hôtels Littéraires rejoignent La French Expérience de Bpifrance

Une communauté destinée à fédérer les acteurs français du tourisme


La Société des Hôtels Littéraires rejoint La French Expérience, une initiative lancée par Bpifrance pour renforcer les coopérations entre professionnels du tourisme. Son directeur général, Alban Letertre, figure parmi les 40 ambassadeurs de cette communauté, qui vise à réunir 1 000 dirigeants d’ici 2030.


Rédigé par le Mardi 27 Octobre 2026 à 09:41

Alban Letertre, directeur général de la Société des Hôtels Littéraires - Photo : Les Hôtels Littéraires
Alban Letertre, directeur général de la Société des Hôtels Littéraires - Photo : Les Hôtels Littéraires
PONANT
Lancée à l’occasion de BIG, l’événement de Bpifrance consacré aux entrepreneurs, la French Expérience entend favoriser les échanges entre acteurs du tourisme et des loisirs, valoriser les savoir-faire français et développer des synergies pour renforcer la visibilité de la destination France à l’international.

La Société des Hôtels Littéraires y apporte son approche de l’hospitalité, articulée autour de la littérature, du patrimoine et de la découverte culturelle.

Ses établissements sont consacrés à de grands écrivains et proposent une expérience hôtelière associée à leur œuvre et à leur univers.

Renforcer les liens entre les acteurs du tourisme

Autres articles
Pour Alban Letertre, cette démarche doit permettre de mieux relier les différentes composantes d’un séjour.

« Pour le voyageur, tout se tient : l’hôtel, le restaurant, la culture, les loisirs et le territoire forment une seule et même expérience de la France », souligne le directeur général.

Il souhaite ainsi contribuer à rapprocher des professionnels qui, selon lui, travaillent encore trop souvent séparément. La communauté portée par Bpifrance entend favoriser ces coopérations afin de proposer une offre touristique plus cohérente et plus visible.

A lire aussi : Bpifrance lance un club d’entrepreneurs baptisé La French Expérience

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Tags : Bpifrance
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