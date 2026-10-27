Les Hôtels Littéraires rejoignent La French Expérience de Bpifrance

« Pour le voyageur, tout se tient : l’hôtel, le restaurant, la culture, les loisirs et le territoire forment une seule et même expérience de la France »

Pour, cette démarche doit permettre de mieux relier les différentes composantes d’un séjour., souligne le directeur général.Il souhaite ainsiqui, selon lui, travaillent encore trop souvent séparément. La communauté portée par Bpifrance entend favoriser ces coopérations afin de proposer une offre touristique plus cohérente et plus visible.