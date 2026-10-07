Bpifrance lance un club d’entrepreneurs baptisé La French Expérience

Le lancement de La French Expérience, avec pour logo un coq stylisé, est également l’occasion pour Bpifrance de rappeler son engagement fort vis-à-vis du tourisme et de mettre en avant son rôle aux côtés des entrepreneurs, avec une offre complète de financement, d’investissement et d’accompagnement.



Depuis 2021, la Banque Publique d’Investissement a octroyé près de 5 milliards d’euros de financements en faveur du tourisme et des loisirs, à travers des prêts d’honneur, crédits, garanties et investissements en fonds propres, soit près de 6 000 entreprises accompagnées.



Dans ce total, l’offre de prêt sans garantie, en particulier le Prêt Boost Saison touristique, a bénéficié à 1 640 entreprises, pour un montant de plus de 73 millions d’euros.



Les garanties de prêts de partenaires bancaires et non bancaires, comme le Réseau Entreprendre, participent également au soutien du secteur.



Au global, avec ces différents partenaires, Bpifrance a permis de soutenir près de 60 000 entreprises touristiques et de loisirs en cinq ans, pour un montant de 12 milliards d’euros.