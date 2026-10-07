Bpifrance lance un club d’entrepreneurs baptisé La French Expérience

Pas de Beyoncé ou de Gims ce jeudi 8 octobre, à l’Accor Arena de Paris… Les dizaines de milliers de spectateurs de la salle de spectacles sont venus applaudir… des chefs d’entreprise !
Le « show » est assuré par Bpifrance, qui organise son événement « Big 2026 », le grand rassemblement des entrepreneurs en France.
Au programme, une journée d’échanges, d’ateliers et de conférences autour de diverses thématiques, du climat à l’industrie, de l’innovation au tourisme, qui occupe une place particulière.
Car cette année, la douzième édition de l’événement est l’occasion pour la Banque publique d’investissement de lancer officiellement « La French Expérience », une nouvelle communauté des entrepreneurs du tourisme et des loisirs en France.
Le lancement a été officialisé ce matin, en présence de Serge Papin, ministre des PME, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et, plus étonnement, de l’influenceur et fournisseur de contenus Bruno Maltor.
Le « show » est assuré par Bpifrance, qui organise son événement « Big 2026 », le grand rassemblement des entrepreneurs en France.
Au programme, une journée d’échanges, d’ateliers et de conférences autour de diverses thématiques, du climat à l’industrie, de l’innovation au tourisme, qui occupe une place particulière.
Car cette année, la douzième édition de l’événement est l’occasion pour la Banque publique d’investissement de lancer officiellement « La French Expérience », une nouvelle communauté des entrepreneurs du tourisme et des loisirs en France.
Le lancement a été officialisé ce matin, en présence de Serge Papin, ministre des PME, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et, plus étonnement, de l’influenceur et fournisseur de contenus Bruno Maltor.
Favoriser le partage d’expériences
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« Il y a des années que nous appelons de nos vœux la création de cette communauté, c’est un moment solennel. Le tourisme, ce sont des rêves, des souvenirs mais surtout, c’est un actif stratégique, un formidable moteur de croissance, d’emploi et d’attractivité » se félicite Eric Versey, directeur exécutif du financement et du réseau chez Bpifrance.
Concrètement, La French Expérience ambitionne de réunir des entreprises de toute taille, issues de l’hébergement, de la restauration, des voyages et loisirs et de Tourism Tech, afin de mettre en lumière les réussites du secteur et les meilleures pratiques, favoriser le partage d’expériences et encourager les coopérations
Et, in fine, avec l’ambition de créer une dynamique collective et de renforcer le rayonnement du tourisme français.
40 ambassadeurs ont été sélectionnés partout en France pour constituer et faire grossir cette communauté, à laquelle la participation est gratuite. L’ambition est de fédérer 1 000 dirigeants engagés du tourisme d’ici 2030. Bpifrance pourra également s’appuyer sur ses 50 chargés d’affaires, répartis dans ses bureaux partout en France.
La French Expérience prendra vie à travers des rencontres, des événements, des présentations d’étude, des mises en lumière de dirigeants, partout sur le territoire.
Concrètement, La French Expérience ambitionne de réunir des entreprises de toute taille, issues de l’hébergement, de la restauration, des voyages et loisirs et de Tourism Tech, afin de mettre en lumière les réussites du secteur et les meilleures pratiques, favoriser le partage d’expériences et encourager les coopérations
Et, in fine, avec l’ambition de créer une dynamique collective et de renforcer le rayonnement du tourisme français.
40 ambassadeurs ont été sélectionnés partout en France pour constituer et faire grossir cette communauté, à laquelle la participation est gratuite. L’ambition est de fédérer 1 000 dirigeants engagés du tourisme d’ici 2030. Bpifrance pourra également s’appuyer sur ses 50 chargés d’affaires, répartis dans ses bureaux partout en France.
La French Expérience prendra vie à travers des rencontres, des événements, des présentations d’étude, des mises en lumière de dirigeants, partout sur le territoire.
Prêts d’honneur, garanties, investissements en fonds propres
Le lancement de La French Expérience, avec pour logo un coq stylisé, est également l’occasion pour Bpifrance de rappeler son engagement fort vis-à-vis du tourisme et de mettre en avant son rôle aux côtés des entrepreneurs, avec une offre complète de financement, d’investissement et d’accompagnement.
Depuis 2021, la Banque Publique d’Investissement a octroyé près de 5 milliards d’euros de financements en faveur du tourisme et des loisirs, à travers des prêts d’honneur, crédits, garanties et investissements en fonds propres, soit près de 6 000 entreprises accompagnées.
Dans ce total, l’offre de prêt sans garantie, en particulier le Prêt Boost Saison touristique, a bénéficié à 1 640 entreprises, pour un montant de plus de 73 millions d’euros.
Les garanties de prêts de partenaires bancaires et non bancaires, comme le Réseau Entreprendre, participent également au soutien du secteur.
Au global, avec ces différents partenaires, Bpifrance a permis de soutenir près de 60 000 entreprises touristiques et de loisirs en cinq ans, pour un montant de 12 milliards d’euros.
Depuis 2021, la Banque Publique d’Investissement a octroyé près de 5 milliards d’euros de financements en faveur du tourisme et des loisirs, à travers des prêts d’honneur, crédits, garanties et investissements en fonds propres, soit près de 6 000 entreprises accompagnées.
Dans ce total, l’offre de prêt sans garantie, en particulier le Prêt Boost Saison touristique, a bénéficié à 1 640 entreprises, pour un montant de plus de 73 millions d’euros.
Les garanties de prêts de partenaires bancaires et non bancaires, comme le Réseau Entreprendre, participent également au soutien du secteur.
Au global, avec ces différents partenaires, Bpifrance a permis de soutenir près de 60 000 entreprises touristiques et de loisirs en cinq ans, pour un montant de 12 milliards d’euros.
Un nouveau fonds d’investissement en 2027
L’accompagnement de Bpifrance passe également par les Fonds d’Investissement Tourisme (FIT) qui visent à faire émerger des champions tricolores. Les trois fonds successifs, lancés depuis 2015, ont investi 520 M€ dans 157 entreprises, dont Pierre & Vacances-Center Parcs, Les Hôtels Littéraires, Voyageurs du Monde ou Havas Voyages.
L’année 2026 marque la fin du FIT 3 (200 M€ engagés depuis 2023), avec notamment un investissement récent dans Belambra pour accompagner son programme de rénovation et de montée en gamme.
Lire aussi : Bpifrance entre au capital de Belambra
Courant 2027, le FIT 4 sera lancé, avec une enveloppe globale de 250 M€. Au-delà de continuer l’accompagnement des acteurs du tourisme, ce nouveau fonds élargira son domaine d’intervention au sport (opérateurs d’infrastructures, équipements, etc.), aux divertissements, aux loisirs et expériences touristiques.
A noter que Bpifrance a également accompagné 885 PME et ETI du secteur à travers son activité de conseil depuis 2015, notamment sur les enjeux de croissance et de structuration, de transition environnementale et numérique ou encore d’intégration de l’IA.
Enfin, une partie de ces missions de conseil est assurée dans le cadre de l’Accélérateur Tourisme & Loisirs (en collaboration avec la Banque des Territoires), avec sept promotions depuis 2019, qui représentent un total de 179 dirigeants accompagnés dans leurs projets.
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Enfin, une partie de ces missions de conseil est assurée dans le cadre de l’Accélérateur Tourisme & Loisirs (en collaboration avec la Banque des Territoires), avec sept promotions depuis 2019, qui représentent un total de 179 dirigeants accompagnés dans leurs projets.
Publié par Thierry Beaurepère Journaliste
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