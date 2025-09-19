TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés

Le LBO visait à renforcer la présence des 14 membres du Comex au capital


C'est une opération annoncée depuis le mois de mai qui se confirme. Marietton Développement vient de finaliser son 4e LBO. Une opération financière qui avait pour but de faire monter au capital les 14 membres de son Comex. Le groupe peut désormais se tourner vers de nouvelles acquisitions.


Rédigé par le Vendredi 19 Septembre 2025

Le LBO visait à renforcer la présence des 14 membres du Comex au capital du groupe Marietton Developpement - Depositphotos
Le LBO visait à renforcer la présence des 14 membres du Comex au capital du groupe Marietton Developpement - Depositphotos
CroisiEurope
Nous vous l'avions annoncé en mai dernier : le 4e LBO de Marietton Développement est finalisé.

Un LBO est un montage financier permettant le rachat d'une entreprise via une société holding.

Déjà à cette époque, Laurent Abitbol nous avait affirmé sa volonté de permettre au personnel et au Comex de remonter dans le capital de façon conséquente.

"Cette nouvelle opération marque une étape importante, avec l'ouverture du capital à nos salariés.

Plus que jamais, nous sommes motivés et enthousiastes à l'idée d'ouvrir ce nouveau chapitre, portés par une ambition très forte pour le futur de notre groupe," a déclaré Laurent Abitbol, le président de Marietton Développement.

Le LBO a été rendu possible grâce à la participation des partenaires historiques du leader français du voyage, à savoir Certares, Bpifrance et AfricInvest Europe.

Marietton Développement : une expansion sur le continent africain ?

Autres articles
Cela doit aussi approfondir le sentiment d'appartenance d'une entreprise qui emploie 1 800 salariés.

"Nous sommes heureux de poursuivre l'accompagnement du groupe Marietton Développement dans cette opération et dans la nouvelle phase de développement à venir, en France et à l'international. Avec l'aide de nos 8 bureaux en Afrique, nous continuerons de soutenir l'expansion du groupe sur le continent africain," a commenté Stéphane Colin, dirigeant d'AfricInvest Europe.

Pour rappel, le groupe a finalisé le rachat du groupiste SPVA (Simplement Pour Voyager Autrement) en juillet dernier.

Lu 127 fois

Tags : bpifrance, marietton, marietton developpement
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 19 Septembre 2025 - 07:19 Aubagne : 140 clients fêtent les 10 ans d'IWL Voyages

Mercredi 17 Septembre 2025 - 07:38 Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?

Mondial Tourisme
Dernière heure

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés

Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

CROISILAND - Agent de vente et de réservation H/F - CDI - (Le Bourget-du-Lac (73))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VISITEURS - Commercial(e) BtoB – Tourisme sur mesure & circuits d’exception - CDI - (Paris/Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme

Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme
Production

Production

Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon

Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon
AirMaG

AirMaG

Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada

Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

IA ou conseiller humain ? Voici ce que préfèrent vraiment les Français pour organiser leurs voyages

IA ou conseiller humain ? Voici ce que préfèrent vraiment les Français pour organiser leurs voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le groupe hôtelier Machefert orchestre sa "renaissance"

Le groupe hôtelier Machefert orchestre sa "renaissance"
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises enrichit son offre "Your World Included"

Oceania Cruises enrichit son offre "Your World Included"
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Île-de-France : 2025 s'annonce sous de bons auspices pour le tourisme d'affaires

Île-de-France : 2025 s'annonce sous de bons auspices pour le tourisme d'affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias