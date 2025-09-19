Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés

Le LBO visait à renforcer la présence des 14 membres du Comex au capital du groupe Marietton Developpement - Depositphotos
Nous vous l'avions annoncé en mai dernier : le 4e LBO de Marietton Développement est finalisé.
Un LBO est un montage financier permettant le rachat d'une entreprise via une société holding.
Déjà à cette époque, Laurent Abitbol nous avait affirmé sa volonté de permettre au personnel et au Comex de remonter dans le capital de façon conséquente.
"Cette nouvelle opération marque une étape importante, avec l'ouverture du capital à nos salariés.
Plus que jamais, nous sommes motivés et enthousiastes à l'idée d'ouvrir ce nouveau chapitre, portés par une ambition très forte pour le futur de notre groupe," a déclaré Laurent Abitbol, le président de Marietton Développement.
Le LBO a été rendu possible grâce à la participation des partenaires historiques du leader français du voyage, à savoir Certares, Bpifrance et AfricInvest Europe.
Un LBO est un montage financier permettant le rachat d'une entreprise via une société holding.
Déjà à cette époque, Laurent Abitbol nous avait affirmé sa volonté de permettre au personnel et au Comex de remonter dans le capital de façon conséquente.
"Cette nouvelle opération marque une étape importante, avec l'ouverture du capital à nos salariés.
Plus que jamais, nous sommes motivés et enthousiastes à l'idée d'ouvrir ce nouveau chapitre, portés par une ambition très forte pour le futur de notre groupe," a déclaré Laurent Abitbol, le président de Marietton Développement.
Le LBO a été rendu possible grâce à la participation des partenaires historiques du leader français du voyage, à savoir Certares, Bpifrance et AfricInvest Europe.
Marietton Développement : une expansion sur le continent africain ?
Autres articles
-
Le Monde à la Carte (Austral Lagons) récupère aussi Jetset et Asie Infiny
-
Laurent Abitbol : "Certares restera à nos côtés pour 5 ans !" [ABO]
-
APST : Laurent Abitbol veut étendre l'allégement des contre-garanties
-
Avec l’arrivée de Marietton, AAA DMC (Akilanga) vise l’international [ABO]
-
Havas Voyages : moins de franchises, mais toujours plus de croissance en 2025 [ABO]
Cela doit aussi approfondir le sentiment d'appartenance d'une entreprise qui emploie 1 800 salariés.
"Nous sommes heureux de poursuivre l'accompagnement du groupe Marietton Développement dans cette opération et dans la nouvelle phase de développement à venir, en France et à l'international. Avec l'aide de nos 8 bureaux en Afrique, nous continuerons de soutenir l'expansion du groupe sur le continent africain," a commenté Stéphane Colin, dirigeant d'AfricInvest Europe.
Pour rappel, le groupe a finalisé le rachat du groupiste SPVA (Simplement Pour Voyager Autrement) en juillet dernier.
"Nous sommes heureux de poursuivre l'accompagnement du groupe Marietton Développement dans cette opération et dans la nouvelle phase de développement à venir, en France et à l'international. Avec l'aide de nos 8 bureaux en Afrique, nous continuerons de soutenir l'expansion du groupe sur le continent africain," a commenté Stéphane Colin, dirigeant d'AfricInvest Europe.
Pour rappel, le groupe a finalisé le rachat du groupiste SPVA (Simplement Pour Voyager Autrement) en juillet dernier.