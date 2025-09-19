Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés

Nous sommes heureux de poursuivre l'accompagnement du groupe Marietton Développement dans cette opération et dans la nouvelle phase de développement à venir, en France et à l'international. Avec l'aide de nos 8 bureaux en Afrique, nous continuerons de soutenir l'expansion du groupe sur le continent africain,

Cela doit aussi approfondir le sentiment d'appartenance d'une entreprise qui emploie 1 800 salariés." a commenté Stéphane Colin, dirigeant d'AfricInvest Europe.Pour rappel, le groupe a finalisé le rachat du groupiste SPVA (Simplement Pour Voyager Autrement) en juillet dernier.