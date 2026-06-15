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Exsel Authentic Hotels ouvre son capital et veut doubler de taille

Trois investisseurs entrent au capital de l'hôtelier


Le groupe hôtelier réunionnais Exsel Authentic Hotels accueille Bpifrance, BNP Paribas Développement et Smalt Capital à son capital. L’opération doit accompagner ses ambitions de développement, avec l’objectif de doubler son activité d’ici à 2030.


Rédigé par le Mardi 16 Juin 2026 à 11:51

L'entreprise met en avant un modèle reposant à la fois sur la clientèle locale et touristique. Photo: LUMA.RE
L'entreprise met en avant un modèle reposant à la fois sur la clientèle locale et touristique. Photo: LUMA.RE
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Fondé en 2012 par Alexandra et Yann Le Febvre, Exsel Authentic Hotels a annoncé l’entrée à son capital de Bpifrance, via son fonds France Investissement Tourisme 3, de BNP Paribas Développement et de Smalt Capital.

Le groupe exploite aujourd’hui huit hôtels classés de deux à quatre étoiles, totalisant 401 chambres, ainsi que sept restaurants.

Il revendique près de 20 % du marché de l’hôtellerie classée à La Réunion.

Exsel Authentic Hotels : un objectif de doublement de l’activité

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Avec cette ouverture de capital, Exsel Authentic Hotels entend accélérer sa croissance sur l’île et doubler son niveau d’activité à l’horizon 2030.

L’entreprise met en avant un modèle reposant à la fois sur les clientèles locale et touristique, ainsi qu’une stratégie de développement intégrant des engagements en faveur du tourisme durable, notamment à travers le label Clef Verte et le recours à des fournisseurs locaux.

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Tags : bpifrance
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