Exsel Authentic Hotels ouvre son capital et veut doubler de taille

L'entreprise met en avant un modèle reposant à la fois sur la clientèle locale et touristique. Photo: LUMA.RE
Fondé en 2012 par Alexandra et Yann Le Febvre, Exsel Authentic Hotels a annoncé l’entrée à son capital de Bpifrance, via son fonds France Investissement Tourisme 3, de BNP Paribas Développement et de Smalt Capital.
Le groupe exploite aujourd’hui huit hôtels classés de deux à quatre étoiles, totalisant 401 chambres, ainsi que sept restaurants.
Il revendique près de 20 % du marché de l’hôtellerie classée à La Réunion.
Le groupe exploite aujourd’hui huit hôtels classés de deux à quatre étoiles, totalisant 401 chambres, ainsi que sept restaurants.
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Exsel Authentic Hotels : un objectif de doublement de l’activité
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Avec cette ouverture de capital, Exsel Authentic Hotels entend accélérer sa croissance sur l’île et doubler son niveau d’activité à l’horizon 2030.
L’entreprise met en avant un modèle reposant à la fois sur les clientèles locale et touristique, ainsi qu’une stratégie de développement intégrant des engagements en faveur du tourisme durable, notamment à travers le label Clef Verte et le recours à des fournisseurs locaux.
L’entreprise met en avant un modèle reposant à la fois sur les clientèles locale et touristique, ainsi qu’une stratégie de développement intégrant des engagements en faveur du tourisme durable, notamment à travers le label Clef Verte et le recours à des fournisseurs locaux.