Paris : le groupe hôtelier Touriste ouvre son capital à Bpifrance

Le groupe hôtelier parisien Touriste ouvre son capital à Bpifrance.



Fondé en 2008 par Adrien Gloaguen, il est composé de 4 hôtels situés dans Paris - l’hôtel Panache (Paris 9e), l’hôtel Bienvenue (Paris 9e), l’hôtel Beaurepaire (Paris 10e) et l’hôtel des Deux Gares (Paris 10e) - et a récemment fait l’acquisition d’un établissement à Londres, l’hôtel Bellevue (Paddington), qui ouvrira ses portes prochainement.



Avec un positionnement sur le segment des boutiques hôtels 3 et 4*, des hébergements de qualité avec une décoration novatrice et propre à chaque hôtel, le Groupe réalise une première ouverture de capital de 2,4 millions d’euros.



" En ouvrant son capital à Bpifrance, le groupe hôtelier souhaite poursuivre son développement. Touriste a pour ambition d’accroitre sa présence à Paris et de se déployer à l’international , indique Bpifrance dans un communiqué. .



D’autres opérations sont en cours de négociation avancées dans les grandes capitales européennes. Bpifrance et les partenaires du Groupe ont pour objectif d’accompagner cette croissance aux différentes étapes ".