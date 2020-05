Etude Horwath HTL pour Bpifrance : scénarios de sortie de crise pour le tourisme

Impact sur les arrivées



• Tous les pays européens qui constituent des destinations touristiques mondiales sont touchés par la crise sanitaire avec une ampleur

comparable et mettent en œuvre des mesures de restrictions similaires à celles de la France. Si l’on raisonne en termes d’impact sur l’image, la destination France ne devrait sortir de cette crise ni avantagée ni pénalisée par rapport à ses principaux concurrents ;



• 2020 doit être considérée comme une année quasiment blanche pour le tourisme international, en France comme dans les autres pays.



On attend une chute drastique des arrivées internationales en France en 2020 estimée, selon l’approche par segment, à - 58% par rapport à 2019, soit une perte de 52 millions d’arrivées ;



• Le nombre record de touristes internationaux de 2019 en France pourrait être atteint à nouveau en 2022, mais avec un niveau de dépenses probablement moindre.



• Les clientèles européennes (Espace Schengen) devraient être les premières à revenir en France, au mieux dans le courant de l’été pour les habitués frontaliers et les affinitaires, et à partir de l’automne pour les autres, permettant d’amorcer le rebond des destinations et établissements ayant particulièrement souffert pendant l’été : les destinations les plus internationales comme Paris et la Côte d’Azur, et les établissements haut de gamme, plus dépendants des clientèles internationales ;



• La clientèle des marchés lointains (Amériques et Asie) n’est pas attendue avant 2021 ;



• A moyen terme, la clientèle étrangère sera d’autant plus exigeante sur la qualité des infrastructures et sur l’hygiène au sein des restaurants, hôtels, lieux de loisirs, etc., alors que la France n’est pas encore reconnue sur ces critères par les touristes notamment américains et asiatiques.