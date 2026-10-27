Ski : les stations françaises dévoilent leurs dates d’ouverture pour l’hiver 2026-2027

Dans les Alpes du Sud, Montgenèvre prévoit d’ouvrir le 28 novembre, selon Skiinfo.



Le 5 décembre, plusieurs stations doivent suivre : Auron, Isola 2000, Les Orres, Puy-Saint-Vincent, Risoul, Serre Chevalier, Vars et Val d’Allos.



D’autres domaines annoncent un démarrage le 12 décembre, parmi lesquels Orcières Merlette, Pra Loup, Superdévoluy-La Joue du Loup et Montclar.



Les stations du Queyras, dont Abriès, Arvieux, Ceillac, Molines-en-Queyras et Saint-Véran, prévoient pour la plupart une ouverture autour du 19 décembre. La Grave-La Meije annonce pour sa part un début de saison le 26 décembre.



Dans les Pyrénées, Les Angles prévoit une ouverture le 27 novembre, tandis que Font-Romeu Pyrénées 2000, Saint-Lary, Ax 3 Domaines, Peyragudes et le Grand Tourmalet annoncent un démarrage début décembre.



Dans le Jura, Monts Jura prévoit d’ouvrir le 19 décembre.



Dans les Vosges, Gérardmer et La Bresse Hohneck visent également cette date, tout comme Le Mont-Dore et Super-Besse dans le Massif central.



Plusieurs domaines d’altitude prévoient de prolonger la saison jusqu’au printemps : Val Thorens, Tignes et Les 2 Alpes annoncent une fermeture le 2 mai 2027, tandis que Serre Chevalier prévoit de fermer le 18 avril.



Ces calendriers restent prévisionnels et peuvent évoluer selon les conditions météorologiques et l’enneigement.