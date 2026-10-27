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Ski : les stations françaises dévoilent leurs dates d’ouverture pour l’hiver 2026-2027

Les premiers domaines doivent ouvrir dès le 21 novembre 2026


Les stations françaises préparent le lancement de la saison de ski 2026-2027. Selon les calendriers recensés par France Montagnes et Skiinfo, les premières ouvertures sont prévues fin novembre, avant une accélération en décembre. Dans les Alpes du Sud, Montgenèvre, Vars, Risoul, Serre Chevalier et Orcières Merlette figurent notamment parmi les domaines qui prévoient d’accueillir les skieurs dès les premières semaines de la saison.


Rédigé par le Mardi 27 Octobre 2026 à 08:54

Les stations françaises préparent le lancement de la saison de ski 2026-2027 - DepositPhotos.com, www.navarro.gmail.com
Les stations françaises préparent le lancement de la saison de ski 2026-2027 - DepositPhotos.com, www.navarro.gmail.com
PONANT
Les stations françaises préparent le lancement de la saison de ski 2026-2027.

Dans les Alpes du Nord, Val Thorens et Orelle annoncent une ouverture le 21 novembre, selon le calendrier de Passe Montagne.

Val d’Isère et Les 2 Alpes doivent suivre à la fin du mois.

En Haute-Savoie, Chamonix prévoit également d’ouvrir son domaine à partir du 28 novembre, tandis que Flaine et Les Contamines-Montjoie annoncent le 5 décembre.

La Clusaz prévoit un lancement le 12 décembre, tout comme Le Grand-Bornand, dont une préouverture est annoncée les 5 et 6 décembre sous réserve d’enneigement.

En Savoie, La Plagne prévoit d’ouvrir le 12 décembre. D’autres domaines, dont Les Gets, Morzine et Megève, visent le 19 décembre pour leur ouverture en continu, selon les calendriers publiés par les stations et les sites spécialisés.

Les Alpes du Sud lancent leur saison dès le 28 novembre

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Dans les Alpes du Sud, Montgenèvre prévoit d’ouvrir le 28 novembre, selon Skiinfo.

Le 5 décembre, plusieurs stations doivent suivre : Auron, Isola 2000, Les Orres, Puy-Saint-Vincent, Risoul, Serre Chevalier, Vars et Val d’Allos.

D’autres domaines annoncent un démarrage le 12 décembre, parmi lesquels Orcières Merlette, Pra Loup, Superdévoluy-La Joue du Loup et Montclar.

Les stations du Queyras, dont Abriès, Arvieux, Ceillac, Molines-en-Queyras et Saint-Véran, prévoient pour la plupart une ouverture autour du 19 décembre. La Grave-La Meije annonce pour sa part un début de saison le 26 décembre.

Dans les Pyrénées, Les Angles prévoit une ouverture le 27 novembre, tandis que Font-Romeu Pyrénées 2000, Saint-Lary, Ax 3 Domaines, Peyragudes et le Grand Tourmalet annoncent un démarrage début décembre.

Dans le Jura, Monts Jura prévoit d’ouvrir le 19 décembre.

Dans les Vosges, Gérardmer et La Bresse Hohneck visent également cette date, tout comme Le Mont-Dore et Super-Besse dans le Massif central.

Plusieurs domaines d’altitude prévoient de prolonger la saison jusqu’au printemps : Val Thorens, Tignes et Les 2 Alpes annoncent une fermeture le 2 mai 2027, tandis que Serre Chevalier prévoit de fermer le 18 avril.

Ces calendriers restent prévisionnels et peuvent évoluer selon les conditions météorologiques et l’enneigement.

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Tags : ski
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